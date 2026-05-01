İran, ABD\'ye son teklifini Pakistanlı arabulucularla gönderdi

ABD ile İran arasında ilan edilen geçici ateşkesin dördüncü haftasında, diplomatik çözüm arayışları sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Tahran yönetimi, son teklifini Pakistanlı arabulucular aracılığıyla Washington’a iletti.

GERİLİM VE DİPLOMASİ AYNI ANDA SÜRÜYOR

Taraflar arasında savaşın yeniden başlayabileceği ihtimali gündemdeki yerini korurken, diplomatik temaslar da hız kesmeden devam ediyor. İran’ın yeni teklifi, bu kritik süreçte çözüm arayışlarının sürdüğünü ortaya koydu.

İLK TEKLİF REDDEDİLMİŞTİ

Beyaz Saray, daha önce İran tarafından sunulan ilk yazılı barış teklifini kabul etmemişti. ABD yönetimi, söz konusu teklifin nükleer stok ve uranyum zenginleştirme konularını kapsam dışı bırakmasını gerekçe göstererek metni reddetmişti.

GÖZLER YENİ TEKLİFTE

İran’ın Pakistan üzerinden ilettiği yeni teklifin içeriği ve Washington’un vereceği yanıt merakla beklenirken, sürecin bölgedeki dengeleri doğrudan etkilemesi bekleniyor.

ERAKÇİ'DEN PEŞ PEŞE DİPLOMASİ TRAFİĞİ

İran Dışişleri Bakanı’nın resmi Telegram hesabına göre; Erakçi, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü. Erakçi görüşme sırasında mevkidaşlarına, ülkesinin savaşın sona erdirilmesine ilişkin tutumunu aktararak, ABD ve İsrail’in saldırganlığına ilişkin bilgi verdi.

"DENİZ ABLUKASI SAVAŞIN DEVAMIDIR"

Tüm dünya bölgedeki gelişmeleri yakından takip ederken ABD'nin deniz ablukası kararına İran kanadından en sert tepki en üst düzeyden geldi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Deniz ablukası, İran'a karşı yapılan son savaşın devamı niteliğindedir ve bu kabul edilebilir bir durum değildir; ayrıca tüm uluslararası kurallara aykırıdır" ifadelerini kullandı. Tahran, bu abluka kaldırılmadığı sürece hiçbir masaya oturmayacağının altını çizdi.

HAMANEY'İN DURUMU VE KRİTİK MESAJLAR

Bölgede savaş rüzgarları eserken, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in sağlık durumuyla ilgili iddialara da resmi ağızlardan yanıt geldi. Ülke liderinin ofisinden Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Muhsin Kumî, "Dini liderin sağlık durumu oldukça iyi. Kendisi yazılı mesajlar yayınlamaya devam ettiği gibi, hem müzakere sürecini hem de savaş sürecini yakından takip ediyor" sözleriyle kamuoyunu bilgilendirdi.