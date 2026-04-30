İran\'ın başkenti Tahran\'da hava savunma sistemleri aktif hale getirildi

İran'ın başkenti Tahran'da peş peşe patlama sesleri duyuldu. Patlamaların nedeni merak edilirken, hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildi.

PATLAMALAR YAŞANDI

AA muhabiri, yerel saat ile 23.30'da Tahran'da hava savunma sistemlerinin çalıştığını ve buna bağlı olarak düşük yoğunlukta patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

KEŞİF UÇAĞI VE İHA'LAR ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, hava savunma sistemlerinin, hava sahasında tespit edilen keşif uçağı, küçük hava araçları ile gözetleme İHA'larına karşı aktif hale getirildiğini duyurdu.