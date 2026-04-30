İran'ın başkenti Tahran'da peş peşe patlama sesleri duyuldu. Patlamaların nedeni merak edilirken, hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildi.
AA muhabiri, yerel saat ile 23.30'da Tahran'da hava savunma sistemlerinin çalıştığını ve buna bağlı olarak düşük yoğunlukta patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.
Öte yandan İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, hava savunma sistemlerinin, hava sahasında tespit edilen keşif uçağı, küçük hava araçları ile gözetleme İHA'larına karşı aktif hale getirildiğini duyurdu.
Son Dakika › Güncel › İran'ın başkenti Tahran'da hava savunma sistemleri aktif hale getirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?