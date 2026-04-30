Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'tan “Kurşun geçirmez yelek giyer misiniz" sorusuna güldüren yanıt

30.04.2026 23:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde yaşanan suikast girişiminin ardından güvenlik önlemleri yeniden tartışma konusu olurken, ABD Başkanı Donald Trump’a yöneltilen “kurşun geçirmez yelek” sorusu dikkat çekti. Trump, olası önlemlerle ilgili değerlendirmesinde konuyu esprili bir dille ele alarak verdiği yanıtla gündem oldu. Trump, "20 pound daha ağır görünmeyi kaldırabilir miyim bilmiyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği (WHCA) yemeğinde uğradığı suikast girişiminin ardından gündeme gelen güvenlik önlemleriyle ilgili soruya esprili bir yanıt verdi.

“20 POUND DAHA KİLOLU GÖRÜNMEK İSTEMEM”

Trump, kurşun geçirmez yelek giyip giymeyeceğine ilişkin soruya, “20 pound (9 kilogram) daha ağır görünmeyi kaldırabilir miyim bilmiyorum” diyerek karşılık verdi.

Güvenlik önlemlerine değinen Trump, “Bunu yapmak hoşunuza gitmez çünkü kötü bir unsura boyun eğmiş olursunuz” ifadelerini kullanarak konuya temkinli yaklaştı.

ABD Başkanı soruya şöyle yanıt verdi: "10 kilo daha ağır görünmeyi kaldırabilir miyim? Gizli Servis ajanları, bu adamlar çok formda gözüküyorlar. Bazıları gerçek fiziksel örnekler, bazıları ise sanki Amerikan futbolu oyuncusu gibi. Onun yanında durmak istemem...

Eğer 10-12 kilo daha ağır görünmek istiyorsanız o yeleği giyersiniz. Ve dürüst olmak gerekirse, o yelek harika bir iş çıkardı çünkü yakın mesafeden bir mermi yedi. O (ajan) hastaneye bile gitmek istemedi. Her ihtimale karşı onu hastaneye biz gönderdik ama gitmek istemiyordu. Biliyorsunuz, yine de bir darbe aldı. Ama yelek onu tamamen korudu. O atışın arkasında hala çok büyük bir güç vardı; Mike Tyson’dan yumruk yemek gibi bir şey. Ama bu inanılmazdı."

“BUNU YAPMAK HOŞUNUZA GİTMEZ"

Bana bu (yelek giyme konusu) soruldu ve sanırım üzerinde düşünülecek bir şey. Bir yandan bunu yapmak istemezsiniz çünkü kötü bir unsura teslim oluyormuşsunuz gibi hissettiriyor. O yüzden bilmiyorum ama bunu değerlendireceğiz.

SALONDA KAHKAHALAR YÜKSELDİ 

Trump’ın sözleri salondaki davetliler tarafından kahkahalarla karşılandı. 

Açıklama, suikast girişimi sonrası yapılan ilk değerlendirmelerden biri olarak dikkat çekti

Donald Trump, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23:24
Mali'de savaş şiddetleniyor! Türk yapımı İHA'larla böyle avladılar
22:14
Tartıştığı adama "hakim/savcı" kartını gösterdi! Başsavcılıktan açıklama var
22:01
Batman'da bir evde bir kadın ve bir erkek yanmış halde ölü bulundu
21:52
CHP, Arif Kocabıyık'ın üyelik işlemlerini durdurdu
21:17
İran: Husiler Babülmendep Boğazı'nı kapatacak
20:30
13 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 31 kişi tutuklandı
19:34
Tacizden hapis cezası alan Hasbi Dede'nin telefonundan mide bulandıran yazışmalar çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2026 00:03:43. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.