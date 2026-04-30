Trump\'tan “Kurşun geçirmez yelek giyer misiniz" sorusuna güldüren yanıt

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği (WHCA) yemeğinde uğradığı suikast girişiminin ardından gündeme gelen güvenlik önlemleriyle ilgili soruya esprili bir yanıt verdi.

“20 POUND DAHA KİLOLU GÖRÜNMEK İSTEMEM”

Trump, kurşun geçirmez yelek giyip giymeyeceğine ilişkin soruya, “20 pound (9 kilogram) daha ağır görünmeyi kaldırabilir miyim bilmiyorum” diyerek karşılık verdi.

Güvenlik önlemlerine değinen Trump, “Bunu yapmak hoşunuza gitmez çünkü kötü bir unsura boyun eğmiş olursunuz” ifadelerini kullanarak konuya temkinli yaklaştı.

ABD Başkanı soruya şöyle yanıt verdi: "10 kilo daha ağır görünmeyi kaldırabilir miyim? Gizli Servis ajanları, bu adamlar çok formda gözüküyorlar. Bazıları gerçek fiziksel örnekler, bazıları ise sanki Amerikan futbolu oyuncusu gibi. Onun yanında durmak istemem...

Eğer 10-12 kilo daha ağır görünmek istiyorsanız o yeleği giyersiniz. Ve dürüst olmak gerekirse, o yelek harika bir iş çıkardı çünkü yakın mesafeden bir mermi yedi. O (ajan) hastaneye bile gitmek istemedi. Her ihtimale karşı onu hastaneye biz gönderdik ama gitmek istemiyordu. Biliyorsunuz, yine de bir darbe aldı. Ama yelek onu tamamen korudu. O atışın arkasında hala çok büyük bir güç vardı; Mike Tyson’dan yumruk yemek gibi bir şey. Ama bu inanılmazdı."

“BUNU YAPMAK HOŞUNUZA GİTMEZ"

Bana bu (yelek giyme konusu) soruldu ve sanırım üzerinde düşünülecek bir şey. Bir yandan bunu yapmak istemezsiniz çünkü kötü bir unsura teslim oluyormuşsunuz gibi hissettiriyor. O yüzden bilmiyorum ama bunu değerlendireceğiz.

SALONDA KAHKAHALAR YÜKSELDİ

Trump’ın sözleri salondaki davetliler tarafından kahkahalarla karşılandı.

Açıklama, suikast girişimi sonrası yapılan ilk değerlendirmelerden biri olarak dikkat çekti