Fuze filminin "sarı filtreli" İstanbul sahneleri tepki çekti

Dünyaca ünlü oyuncular Theo James ve Aaron Taylor-Johnson, başrollerini paylaştıkları “Fuze” filminin Türkiye prömiyeri için 45. İstanbul Film Festivali kapsamında İstanbul’a geldi. 8 Mayıs’ta vizyona girmesi planlanan filmin çekimleri geçtiğimiz yıl tamamlandı. Filmin bazı sahneleri ise İstanbul'da çekildi.

"SARI FİLTRE" TEPKİSİ

Filmin dikkat çeken detaylarından biri ise İstanbul’da geçen sahneler oldu. Eminönü, Sirkeci, Yeni Cami ve Mısır Çarşısı çevresinde çekilen bölümlerde kullanılan görsel tonlama sosyal medyada tartışma yarattı. Özellikle sahnelerde tercih edilen “sarı filtre”, kentin doğal renklerini değiştirdiği gerekçesiyle eleştirilerin odağına yerleşti.

"İSTANBUL SANKİ ÇÖLÜN ORTASINDA"

Filmin fragmanının yayınlanmasının ardından çok sayıda kullanıcı, İstanbul’un olduğundan farklı ve daha soluk bir atmosferde yansıtıldığını savundu. Bazı kullanıcılar bu tarz görsel tercihlerin Türkiye’yi olumsuz gösterdiğini ileri sürerken, yetkililerin bu tür yapımlara müdahale etmesi gerektiğini dile getirdi. İstanbul’un çöl benzeri bir atmosferde gösterildiğini ifade eden yorumlar dikkat çekti.

Öte yandan bazı kullanıcılar ise kullanılan filtrenin önemli olmadığını belirterek İstanbul’un her haliyle estetik bir şehir olduğunu vurguladı. Kentin doğal güzelliğinin herhangi bir görsel efektle gölgelenemeyeceğini savunan görüşler de öne çıktı.

Sarı filtreden sonra sosyal medyada "İstanbul'un gerçek rengi" furyası başladı.

Kullanıcıların yorumlarından bazıları şöyle: