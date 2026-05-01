Fuze filminin "sarı filtreli" İstanbul sahneleri tepki çekti

01.05.2026 15:05
Theo James ve Aaron Taylor-Johnson’ın başrolünde yer aldığı “Fuze” filminin İstanbul sahnelerinde kullanılan sarı filtre büyük tepki çekti. Kullanıcılar, kentin soluk ve çöl benzeri gösterildiğini savunarak tepki gösterdi. Vatandaşlar, İstanbul’un estetik görünümünün bilinçli şekilde değiştirildiğini ifade etti.

Dünyaca ünlü oyuncular Theo James ve Aaron Taylor-Johnson, başrollerini paylaştıkları “Fuze” filminin Türkiye prömiyeri için 45. İstanbul Film Festivali kapsamında İstanbul’a geldi. 8 Mayıs’ta vizyona girmesi planlanan filmin çekimleri geçtiğimiz yıl tamamlandı. Filmin bazı sahneleri ise İstanbul'da çekildi. 

"SARI FİLTRE" TEPKİSİ

Filmin dikkat çeken detaylarından biri ise İstanbul’da geçen sahneler oldu. Eminönü, Sirkeci, Yeni Cami ve Mısır Çarşısı çevresinde çekilen bölümlerde kullanılan görsel tonlama sosyal medyada tartışma yarattı. Özellikle sahnelerde tercih edilen “sarı filtre”, kentin doğal renklerini değiştirdiği gerekçesiyle eleştirilerin odağına yerleşti.

"İSTANBUL SANKİ ÇÖLÜN ORTASINDA"

Filmin fragmanının yayınlanmasının ardından çok sayıda kullanıcı, İstanbul’un olduğundan farklı ve daha soluk bir atmosferde yansıtıldığını savundu. Bazı kullanıcılar bu tarz görsel tercihlerin Türkiye’yi olumsuz gösterdiğini ileri sürerken, yetkililerin bu tür yapımlara müdahale etmesi gerektiğini dile getirdi. İstanbul’un çöl benzeri bir atmosferde gösterildiğini ifade eden yorumlar dikkat çekti.

Öte yandan bazı kullanıcılar ise kullanılan filtrenin önemli olmadığını belirterek İstanbul’un her haliyle estetik bir şehir olduğunu vurguladı. Kentin doğal güzelliğinin herhangi bir görsel efektle gölgelenemeyeceğini savunan görüşler de öne çıktı.

Sarı filtreden sonra sosyal medyada "İstanbul'un gerçek rengi" furyası başladı. 

Kullanıcıların yorumlarından bazıları şöyle:

  • Bu yapılanlar gösteriyor ki ülkemizi üçüncü sınıf ülkesi gibi soluk gri bir hava ile lanse etmeye çalışıyorlar. 
  • Devlet bu işe el atmalı. Orijinal renklerin korunması şartı koymalı.
  • Sanki İstanbul çölün ortasında ve 7/24 etrafında çöl tozu uçuşuyor.
  • Kültür Bakanlığının el atması lazım. Bilerek ülkemizi kötü göstermeye çalışıyorlar.
  • Hangi filtreyi kullandıkları önemli değil, İstanbul her haliyle çok güzel.
  • Hayatlarında İstanbul kadar güzel bir şehir görmüşler mi acaba?

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • yol yolcu yol yolcu :
    ne tuhaf bir millet olduk biz böyle ha sarı ha yeşil ne fark eder. sizene bizene..siz asıl bir köşeden diğer köşeye giden taksiciler neden turstlerden 100 euro istiyor? onu çözün. 6 6 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
