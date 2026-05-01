Athena Gökhan\'dan Galatasaray\'ın küfürlü bestesine olay yorum: Benim için şeref

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, katıldığı programda Galatasaray– Fenerbahçe derbisi ve tribün kültürü hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

TRİBÜN ATMOSFERİNE VURGU

Fatih Altaylı’nın programında konuşan Özoğuz, tribünlerdeki tezahüratlara değinerek, “Bunlar olmadan futbolun keyfi yok” ifadelerini kullandı. Farklı takımların taraftarlarının yaptığı bestelerin futbolun bir parçası olduğunu vurguladı.

“BENİM İÇİN ŞEREF”

Kendisine yönelik yapılan tezahüratları da değerlendiren ünlü sanatçı, bu durumdan rahatsız olmadığını belirterek, “Benim için şeref” dedi.

FUTBOL BİR TUTKU

Fenerbahçeli kimliğiyle bilinen Özoğuz, futbolun sadece maç izlemekten ibaret olmadığını ifade ederek, “Hayatında bir kez bile deplasmanda derbiye gitmeyen futbolu tam yaşamamıştır” sözleriyle dikkat çekti.

GALATASARAY’A ÖVGÜ

Galatasaray’ın oyununu da değerlendiren Özoğuz, sarı-kırmızılı takımın iyi futbol oynadığını söyledi. Öte yandan futbolda şiddetin kabul edilemez olduğunu vurguladı.