Konya\'da Yunus Polislerinden Sürücüye Hayat Kurtaran Müdahale

Konya'da boğazına yiyecek kaçan sürücüyü polisler Heimlich manevrasıyla kurtardı.

YUNUS POLİSLERİNDEN YARDIM İSTEDİ

Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kılınçarslan Mahallesi Şefikcan Caddesi'nde meydana geldi. Trafikte seyreden bir minibüs sürücüsü, boğazına yiyecek kaçtığını fark edince karşıdan gelen yunus polislerini korna çalarak durdurdu. Araçtan inen sürücü nefes alamadığını el işaretleriyle polislere anlatmaya çalıştı.

SON ANDA KURTARILDI

Durumu fark eden polis ekipleri, sürücüye uyguladıkları Heimlich manevrası ile hayatını kurtardı. Bir süre fenalaşan sürücü ardından ayağa kalkarak hayatını kurtaran polis ekiplerine teşekkür etti. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.