Yemek yaparken elbisesi tutuşan 91 yaşındaki kadın, yangında öldü

30.04.2026 21:27
AKSARAY'da yalnız yaşayan Meryem Altınsoy (91), yemek yaparken elbisenin tutuşması sonucu çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Küçük Bölcek Mahallesi 2622 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 4'üncü katında çıktı. Yalnız yaşayan Meryem Altınsoy'ın ocakta yemek yaparken iddiaya göre elbisesi tutuştu. Yangını söndürmek isterken iddiaya göre evin koridorunda düşen Altınsoy'un eteğindeki yangın bu kez halıya sıçradı. Alevler hızla yayılırken bu sırada Altınsoy'dan haber alamayan yakınları eve gelip kapıyı açtığında yangınla karşılaştı. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine sevk edildi.

Eve gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde 4 çocuk annesi Altınsoy'un yaşamı yitirdiğini belirledi. İncelemenin ardından Altınsoy'un cesedi otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili konuşan Altınsoy'un komşusu Necla Serin, "Akrabaları benden yardım istedi. Ben de hemen koştum baktım nine koridorda yatıyor. Üstüne halı kapatmış, o sırada her tarafı yanıyordu. Ben de hortum ile söndürdüm ama ölmüş. Benim karşı komşumdu." diye konuştu.

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Ardahan’da kayıp kadın ahırda ölü bulundu damadı gözaltında Ardahan'da kayıp kadın ahırda ölü bulundu; damadı gözaltında
Tartıştığı 2 kadını öldürdü, kaçarken polis sıkıştırınca intihara kalkıştı Tartıştığı 2 kadını öldürdü, kaçarken polis sıkıştırınca intihara kalkıştı
Küresel Sumud Filosu’ndan ilk görüntüler: Aktivistler can yelekleriyle baskını bekliyor Küresel Sumud Filosu'ndan ilk görüntüler: Aktivistler can yelekleriyle baskını bekliyor
Dijitalde ’Başıboş“ habercilik dönemi kapanıyor: Meclis’ten kritik “Standart“ çıkışı Dijitalde 'Başıboş" habercilik dönemi kapanıyor: Meclis'ten kritik "Standart" çıkışı
Bakırköy’de otomobil kafedeki müşterilerin arasına daldı: 6 yaralı Bakırköy'de otomobil kafedeki müşterilerin arasına daldı: 6 yaralı
İrlanda Cumhurbaşkanı’nın kız kardeşinin de bulunduğu Küresel Sumud Filosu’na İsrail müdahalesi İrlanda Cumhurbaşkanı'nın kız kardeşinin de bulunduğu Küresel Sumud Filosu'na İsrail müdahalesi

22:14
Tartıştığı adama “hakimsavcı“ kartını gösterdi Başsavcılıktan açıklama var
Tartıştığı adama "hakim/savcı" kartını gösterdi! Başsavcılıktan açıklama var
21:52
CHP, Arif Kocabıyık’ın üyelik işlemlerini durdurdu
CHP, Arif Kocabıyık'ın üyelik işlemlerini durdurdu
21:17
İran: Husiler Babülmendep Boğazı’nı kapatacak
İran: Husiler Babülmendep Boğazı'nı kapatacak
20:30
13 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 31 kişi tutuklandı
13 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 31 kişi tutuklandı
19:34
Tacizden hapis cezası alan Hasbi Dede’nin telefonundan mide bulandıran yazışmalar çıktı
Tacizden hapis cezası alan Hasbi Dede'nin telefonundan mide bulandıran yazışmalar çıktı
18:34
Bakan Yumaklı, yaklaşık 1,4 milyar lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün yapılacağını bildirdi
Bakan Yumaklı, yaklaşık 1,4 milyar lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün yapılacağını bildirdi
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2026 22:30:23. #7.12#
