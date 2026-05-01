FIFA Başkanı Infantino'dan skandal harekt! Filistin Futbol Federasyonu Başkanı sahneyi terk etti
FIFA Başkanı Infantino'dan skandal harekt! Filistin Futbol Federasyonu Başkanı sahneyi terk etti

FIFA Başkanı Infantino\'dan skandal harekt! Filistin Futbol Federasyonu Başkanı sahneyi terk etti
01.05.2026 06:59
FIFA Başkanı Infantino\'dan skandal harekt! Filistin Futbol Federasyonu Başkanı sahneyi terk etti
FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun, İsrail ve Filistin futbol temsilcilerini “barış” mesajı için sahnede tokalaştırma girişimi krize dönüştü. Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Jibril Rajoub, bu talebi açık şekilde reddederek sahneyi terk etti. Olay salonda gerginliğe yol açarken, uluslararası basında geniş yankı buldu. Infantino’nun uzun süredir tartışılan tutumu bu olayla birlikte yeniden eleştirilerin odağına yerleşti.

FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun İsrail ve Filistin futbol temsilcilerini aynı sahnede buluşturma girişimi uluslararası kamuoyunda tartışma yarattı. Dünya Kupası sürecinde düzenlenen FIFA Kongresi’nde yaşanan olay, spor diplomasisinin sınırlarını yeniden gündeme taşıdı.

FİFA SAHNESİNDE GERGİN ANLAR

Uluslararası basında yer alan haberlere göre, Vancouver’da düzenlenen 76. FIFA Kongresi’nde Infantino, Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Jibril Rajoub ile İsrail Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı’nı sahneye davet ederek sembolik bir tokalaşma gerçekleştirmek istedi. Ancak Rajoub bu çağrıyı reddetti ve İsrailli temsilciyle birlikte görüntü vermeyi kabul etmedi. Yaşananlar salonda kısa süreli bir gerginliğe yol açtı.

SAHNEYİ TERK ETTİ, TEPKİLER YÜKSELDİ

Bazı kaynaklara göre Rajoub, sahnede Infantino ile tartıştı ve tepkisini açık şekilde dile getirerek sahneden ayrıldı. Filistin tarafı, bu reddin siyasi ve insani gerekçelere dayandığını vurgularken, olay uluslararası spor kamuoyunda geniş yankı buldu.

INFANTINO’NUN TUTUMU YENİDEN ELEŞTİRİ KONUSU

Infantino’nun uzun süredir İsrail-Filistin meselesinde “futbol barış için bir araçtır” söylemini öne çıkardığı biliniyor. Ancak FIFA’nın İsrail’e yönelik yaptırım taleplerine mesafeli yaklaşması daha önce de eleştirilmişti. Son yaşanan bu girişim, bazı çevreler tarafından “zoraki diplomasi” olarak değerlendirilirken, Infantino’nun tarafsızlığına yönelik tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Son Dakika Fifa FIFA Başkanı Infantino'dan skandal harekt! Filistin Futbol Federasyonu Başkanı sahneyi terk etti - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: FIFA Başkanı Infantino'dan skandal harekt! Filistin Futbol Federasyonu Başkanı sahneyi terk etti - Son Dakika
