Filistin Futbol Federasyonu Başkanı'ndan FIFA'ya tarihi ders! Olay sonrası ateş püskürdü
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Filistin Futbol Federasyonu Başkanı'ndan FIFA'ya tarihi ders! Olay sonrası ateş püskürdü

Haberin Videosunu İzleyin
01.05.2026 10:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun, İsrail ve Filistin futbol temsilcilerini “barış” mesajı için sahnede tokalaştırma girişimi krize dönüştü. Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Jibril Rajoub, bu talebi açık şekilde reddederek sahneyi terk etti. Tokalaşma çağrısını reddeden Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Rajoub, “Böyle bir hükümeti temsil eden biriyle el sıkışabilir miyim?” sözleriyle tepkisini ortaya koydu.

FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun İsrail ve Filistin futbol temsilcilerini aynı sahnede buluşturma girişimi, uluslararası spor kamuoyunda tartışma yarattı. Kongrede yaşanan anlar gündeme damga vurdu.

SAHNEDE GERGİN ANLAR YAŞANDI

Vancouver’da düzenlenen FIFA Kongresi’nde Infantino, Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Jibril Rajoub ile İsrail Futbol Federasyonu temsilcisini sahneye davet ederek sembolik bir tokalaşma gerçekleştirmek istedi. Ancak Rajoub bu çağrıyı net bir şekilde reddetti.

SAHNEYİ TERK ETTİ

Filistinli başkanın, tokalaşmayı kabul etmeyerek sahneyi terk ettiği belirtildi. Yaşanan bu gelişme salonda kısa süreli gerginliğe neden olurken, olay uluslararası basında geniş yer buldu.

“BU MÜMKÜN DEĞİL” MESAJI

Rajoub’un, kararının siyasi ve insani gerekçelere dayandığını ifade ettiği öğrenildi. Basına yaptığı açıklamada, İsrail hükümetini sert sözlerle eleştirerek böyle bir görüntünün mümkün olmadığını dile getirdi.

INFANTINO ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA

FIFA Başkanı Infantino’nun “futbol barış için bir araçtır” yaklaşımı bir kez daha tartışmaya açıldı. Bazı çevreler yaşananları “zoraki diplomasi” olarak değerlendirirken, FIFA’nın tarafsızlığı yeniden sorgulanmaya başladı.

Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2026 10:13:29. #.0.5#
SON DAKİKA: Filistin Futbol Federasyonu Başkanı'ndan FIFA'ya tarihi ders! Olay sonrası ateş püskürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.