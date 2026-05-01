'Sevdiğim Sensin' dizisine damga vuran sahne: Evlenmeden olmaz
'Sevdiğim Sensin' dizisine damga vuran sahne: Evlenmeden olmaz

\'Sevdiğim Sensin\' dizisine damga vuran sahne: Evlenmeden olmaz
01.05.2026 10:32
\'Sevdiğim Sensin\' dizisine damga vuran sahne: Evlenmeden olmaz
Star TV ekranlarında yayınlanan Sevdiğim Sensin dizisinin son bölümüne Civan ve Nilüfer’in öpüşme sahnesi damga vurdu. Civan’ın “evlenmeden olmaz” sözleri ise olayı farklı bir boyuta taşıdı.

Reytingleriyle son dönemde dikkat çeken Sevdiğim Sensin dizisinin 11. bölümünde yaşanan sahne, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Civan ve Nilüfer karakterlerinin yakınlaşması bölümün en çok konuşulan anı oldu.

CİVAN VE NİLÜFER YAKINLAŞMASI DAMGA VURDU

Ay Yapım imzalı, başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı dizinin son bölümünde Dicle ve Erkan kadar konuşulan bir diğer ikili de Civan ve Nilüfer oldu. Barış Baktaş ve Deniz Işın’ın hayat verdiği karakterler arasındaki duygusal sahneler izleyicinin dikkatini çekti. Civan’ın Nilüfer’e duyduğu hayranlığı dile getirdiği sözlerin ardından ikili arasında romantik anlar yaşandı. Sahnenin devamında Civan ve Nilüfer’in öpüşmesi bölüme damga vurdu.

'Sevdiğim Sensin' dizisine damga vuran sahne: Evlenmeden olmaz

“EVLENMEDEN OLMAZ” SÖZÜ ŞAŞIRTTI

Öpüşmenin ardından geri adım atan Civan’ın “Evlenmeden olmaz. Böyle yapamam. Ben sana sevdalıyım ama ancak evlilik…” sözleri Nilüfer’i şaşkına çevirdi.

'Sevdiğim Sensin' dizisine damga vuran sahne: Evlenmeden olmaz

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bölümün ardından X platformunda “CivNil” etiketi kısa sürede popüler olurken, izleyiciler sahneye yoğun ilgi gösterdi. Kullanıcıların “Civan öpüşmeyi nereden öğrendi” ve “Muhteşem ikili” gibi yorumları dikkat çekti.

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Sevdiğim Sensin' dizisine damga vuran sahne: Evlenmeden olmaz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: 'Sevdiğim Sensin' dizisine damga vuran sahne: Evlenmeden olmaz - Son Dakika
