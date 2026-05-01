1 Mayıs\'ta kahreden kaza! 2 işçi feci şekilde can verdi

Ankara’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan kamyonetin altında kalan 2 işçi yaşamını yitirdi.
Kaza, Çankaya ilçesi Şemsettin Günaltay Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kontrolden çıkan kamyonet yokuş aşağı savrulmaya başladı.
Taşeron bir firmada çalışan iki işçi, savrulan kamyonetin altında kalarak metrelerce sürüklendi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde işçilerin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ekipler olay yerinde incelemelerini sürdürürken, hayatını kaybeden işçilerin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor.
