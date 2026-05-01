1 Mayıs'ta kahreden kaza! 2 işçi feci şekilde can verdi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

1 Mayıs'ta kahreden kaza! 2 işçi feci şekilde can verdi

01.05.2026 12:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan kamyonet yokuş aşağı savrularak 2 işçiyi ezdi. Metrelerce sürüklenen işçiler olay yerinde hayatını kaybetti. Taşeron firma çalışanı oldukları öğrenilen işçilerin kimlik tespit çalışmaları sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan kamyonetin altında kalan 2 işçi yaşamını yitirdi.

KAMYONET YOKUŞ AŞAĞI SAVRULDU

Kaza, Çankaya ilçesi Şemsettin Günaltay Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kontrolden çıkan kamyonet yokuş aşağı savrulmaya başladı.

İŞÇİLER METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Taşeron bir firmada çalışan iki işçi, savrulan kamyonetin altında kalarak metrelerce sürüklendi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde işçilerin hayatını kaybettiği belirlendi.

KİMLİK TESPİTİ SÜRÜYOR

Ekipler olay yerinde incelemelerini sürdürürken, hayatını kaybeden işçilerin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2026 13:14:11. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.