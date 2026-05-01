JP Morgan yöneticisi, evli erkek çalışanını kölesi yaptı! İlaç, istismar, mobbing...

Üye Girişi
Son Dakika Logo

01.05.2026 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

JP Morgan’ın üst düzey yöneticilerinden Lorna Hajdini hakkında bir çalışanını cinsel istismara zorladığı, tehdit ettiği ve ırkçı ifadeler kullandığı iddialarıyla dava açıldı. Şirket suçlamaları reddederken, davacı taraf yaşananların kariyerini ve psikolojisini derinden etkilediğini savunuyor.

Küresel finans devi JP Morgan Chase’te üst düzey yönetici olarak görev yapan Lorna Hajdini hakkında dikkat çeken suçlamalar gündeme geldi. Genç bir erkek çalışan, yöneticisinin pozisyonunu kötüye kullanarak kendisine cinsel tacizde bulunduğunu, tehdit ettiğini ve ırkçı hakaretler savurduğunu öne sürerek dava açtı.

Dailymail’in haberine göre davacı, 37 yaşındaki Hajdini’nin kendisine yasaklı madde verdiğini ve kariyerini bitirmekle tehdit ettiğini iddia etti.

“RIZAM OLMADAN ZORLANDIM” İDDİASI

Dava dilekçesinde, Hajdini’nin evli bir banka çalışanını defalarca rızası dışında aşağılayıcı cinsel eylemlere zorladığı öne sürüldü. İsmini açıklamayan davacı, birden fazla kez istemediği halde cinsel ilişkiye zorlandığını ve bu süreçte baskı altında tutulduğunu belirtti. Davacı, olayların 2024 yılında birlikte çalışmaya başlamalarının ardından başladığını ifade etti.

“BENİM KÜÇÜK ARAP OYUNCAK BEBEĞİM” SÖZLERİ DOSYADA

Dilekçede yer alan en çarpıcı iddialardan biri ise tehdit içerikli sözler oldu. Davacı, Hajdini’nin kendisine “Eğer yakında benimle birlikte olmazsan seni mahvedeceğim, ben senin sahibinim” dediğini ileri sürdü.

Ayrıca yöneticinin ırkçı ifadeler kullandığı, kökeniyle alay ettiği ve “Bunu hak etmen gerekecek, benim küçük Arap oyuncak bebeğim” şeklinde sözler sarf ettiği iddialar arasında yer aldı. Davacı ayrıca, "Eğer bu gece benimle sevişmezsen terfinin önünü keseceğim", elbisesini çıkararak "Söylesene, senin balık kafalı karında böyle füzeler var mı?" gibi cümleler kurduğunu iddia etti.

ŞİRKET İDDİALARI REDDETTİ

Şirket, seks kölesi olmaya zorlandığını iddia eden Hintli çalışanın kimliğini ifşa etti. JPMorgan cephesinden yapılan açıklamada, yürütülen dahili soruşturmanın söz konusu iddiaları doğrulamadığı belirtildi.

Kurum, davacı olarak öne çıkan Chirayu Rana’nın iddialarının uydurma olduğunu ve herhangi bir kanıt bulunamadığını savundu. Hajdini’nin şirketteki görevine devam ettiği ifade edildi.

DAVACI TARAF: TSSB TEŞHİSİ KONULDU

Rana’nın avukatı ise müvekkiline travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) teşhisi konulduğunu, yaşanan süreç nedeniyle itibar kaybı yaşadığını ve yeni iş bulmakta zorlandığını dile getirdi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2026 11:24:04. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.