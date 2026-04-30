Eski dostlar düşman oldu: Ronaldo\'dan Merih\'e yanıt geldi

Suudi Arabistan Pro Lig’de Al-Nassr ile Al-Ahli arasında oynanan karşılaşmanın ardından yaşanan gerginlikler gündemdeki yerini koruyor. Cristiano Ronaldo, maç sonrası yaşanan olaylarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Al-Nassr’ın 2-0 kazandığı mücadele sonrası Merih Demiral’ın, Kingsley Coman ile yaşadığı tartışma büyürken, Cristiano Ronaldo da olayların içine dahil oldu. Üç futbolcu arasında yaşanan diyaloglar geceye damga vurdu.
Yaşananlara tepki gösteren Ronaldo, “Bu bir savaş değil, bu lige iyi gelmiyor. Herkes şikayet ediyor, sosyal medyada paylaşımlar yapıyor… Bu iyi değil. Galibiyet için savaşıyoruz ama gördüğümüz bazı şeyler futbol değil” ifadelerini kullandı.
Portekizli yıldız, yaşanan olaylarla ilgili daha kapsamlı bir açıklamayı sezon sonuna bıraktığını belirterek, “Sezon sonunda bu konuda konuşacağım” dedi.
Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi’nin gelişimi için bu tür olayların son bulması gerektiğini vurgulayarak, “En iyi Avrupa ligleriyle rekabet etmek istiyorsak bunu durdurmalıyız” şeklinde konuştu.
