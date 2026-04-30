Eski dostlar düşman oldu: Ronaldo'dan Merih'e yanıt geldi
Eski dostlar düşman oldu: Ronaldo'dan Merih'e yanıt geldi

30.04.2026 14:00
Merih Demiral ile yaşanan gerginlik sonrası konuşan Cristiano Ronaldo, “Bu futbol değil” diyerek tepkisini ortaya koyarken, asıl açıklamayı sezon sonuna bıraktığını söyledi.

Suudi Arabistan Pro Lig’de Al-Nassr ile Al-Ahli arasında oynanan karşılaşmanın ardından yaşanan gerginlikler gündemdeki yerini koruyor. Cristiano Ronaldo, maç sonrası yaşanan olaylarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

SAHADA GERGİNLİK YÜKSELDİ

Al-Nassr’ın 2-0 kazandığı mücadele sonrası Merih Demiral’ın, Kingsley Coman ile yaşadığı tartışma büyürken, Cristiano Ronaldo da olayların içine dahil oldu. Üç futbolcu arasında yaşanan diyaloglar geceye damga vurdu.

“BU BİR SAVAŞ DEĞİL”

Yaşananlara tepki gösteren Ronaldo, “Bu bir savaş değil, bu lige iyi gelmiyor. Herkes şikayet ediyor, sosyal medyada paylaşımlar yapıyor… Bu iyi değil. Galibiyet için savaşıyoruz ama gördüğümüz bazı şeyler futbol değil” ifadelerini kullandı.

“SEZON SONUNDA KONUŞACAĞIM”

Portekizli yıldız, yaşanan olaylarla ilgili daha kapsamlı bir açıklamayı sezon sonuna bıraktığını belirterek, “Sezon sonunda bu konuda konuşacağım” dedi.

LİGİN İMAJINA VURGU YAPTI

Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi’nin gelişimi için bu tür olayların son bulması gerektiğini vurgulayarak, “En iyi Avrupa ligleriyle rekabet etmek istiyorsak bunu durdurmalıyız” şeklinde konuştu.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
