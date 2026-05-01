İsrail'in alıkoyduğu Sumud Filosu'ndaki aktivistler Girit adasına çıkarıldı

01.05.2026 11:04
Ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda saldıran İsrail donanması, alıkoyduğu aktivistleri Girit adasına çıkardı. Aktivistler arasında 20 Türk vatandaşı da bulunuyor.

Küresel Sumud Filosu, İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayarak 26 Nisan'da yola koyuldu. 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İsrail ordusu yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı. 

170'TEN FAZLA AKTİVİST ALIKONULDU

İsrail ordusunun Girit açıklarında filoyu kuşatarak başlattığı saldırıda 170'ten fazla aktivist alıkonuldu. AFP, aralarında 20 Türk vatandaşının da bulunduğu aktivistlerin Girit adasına çıkarıldığını duyurdu.

Alıkonulan aktivistler arasında bulunan Türk vatandaşlarının ismi ve teknelerinin bilgileri şu şekilde:

  • Mustafa Enes Topal (Saf Saf),
  • Muhammed Özdem (Saf Saf),
  • Ali Deniz (Esplai),
  • Yunus Kava (Esplai),
  • Şahin Yaslık (Saf Saf),
  • Mustafa Arslan (Saf Saf),
  • Abdulselam Demir (Freia),
  • Nevzat Öylek (Esplai),
  • Nevzat Güzel (Freia),
  • Halil Erdoğmuş (Esplai),
  • Abdüllatif Faslı (Freia),
  • Hüseyin Şuayb Ordu (Saf Saf),
  • Mahmut Akay (Saf Saf),
  • Görkem Duru (Ghea),
  • Mehmet Atlı (Ghea),
  • Mükremin Köse (Freia),
  • Ramazan Tekdemir (Freia),
  • Mahmut Çağatay Yavuz (Eros 1),
  • Hüseyin Oral (Saf Saf),
  • Ömer Osman Taştan (Freia).

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz'e açıldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo 26 Nisan'da yeniden yola koyulurken, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İsrail ordusu yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.

Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre teknelerde 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de olduğu 345 katılımcı bulunuyor.

Küresel Sumud Filosu yetkilileri, İsrail ordusunun saldırıda 21 tekneyi alıkoyduğunu, kurtulan 17 teknenin Yunan kara sularına girdiğini, 14 teknenin ise Yunan kara sularına doğru seyir halinde olduğunu aktardı.

