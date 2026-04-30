TBMM'de Sumud Filosu tezkeresi oy birliğiyle kabul edildi
TBMM’de Sumud Filosu tezkeresi oy birliğiyle kabul edildi

30.04.2026 16:53
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda, İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na yönelik silahlı müdahalesine ilişkin Meclis Başkanlığı Tezkeresi oy birliğiyle kabul edildi. Numan Kurtulmuş imzasını taşıyan tezkerede, müdahale uluslararası hukukun ihlali ve “açık bir savaş suçu” olarak nitelendirilirken, alıkonulan aktivistlerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuldu. Tezkerede ayrıca, Türkiye’nin süreci uluslararası hukuk zemininde yakından takip edeceği vurgulandı.

“AÇIK BİR SAVAŞ SUÇU" VURGUSU

Tezkere, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş imzasıyla okundu. Metinde İsrail’in uluslararası hukuku ihlal ettiği belirtilerek müdahale “açık bir savaş suçu” olarak tanımlandı.

AKTİVİSTLERİN SERBEST BIRAKLMASI ÇAĞRISI 

Tezkerede, aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu toplam 175 aktivistin alıkonulduğu hatırlatılarak, İsrail’e bu kişilerin derhal serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

ULUSLARARASI HUKUK MESAJI 

Metinde, İsrail’in eylemlerinin uluslararası mahkemelerde hesap vermesi gerektiği vurgulandı. Türkiye’nin bu sürecin takipçisi olacağı ifade edildi.

GAZZE İÇİN İNSANİ YARDIM VURGUSU

Gazze halkına kesintisiz ve kapsamlı insani yardım ulaştırılmasının önemi vurgulanırken, İsrail’in yardım faaliyetlerini engellediğine dikkat çekildi.

TÜM PARTİLERDEN ORTAK DESTEK

Genel Kurul’da söz alan siyasi parti temsilcileri tezkereye destek verirken, kararın oy birliğiyle geçmesi Meclis’te nadir görülen bir siyasi uzlaşıya işaret etti.

Kaynak: AA

SON DAKİKA: TBMM'de Sumud Filosu tezkeresi oy birliğiyle kabul edildi
