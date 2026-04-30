TBMM’de Sumud Filosu tezkeresi oy birliğiyle kabul edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda, İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na yönelik silahlı müdahalesine ilişkin Meclis Başkanlığı Tezkeresi oy birliğiyle kabul edildi.
Tezkere, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş imzasıyla okundu. Metinde İsrail’in uluslararası hukuku ihlal ettiği belirtilerek müdahale “açık bir savaş suçu” olarak tanımlandı.
Tezkerede, aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu toplam 175 aktivistin alıkonulduğu hatırlatılarak, İsrail’e bu kişilerin derhal serbest bırakılması çağrısı yapıldı.
Metinde, İsrail’in eylemlerinin uluslararası mahkemelerde hesap vermesi gerektiği vurgulandı. Türkiye’nin bu sürecin takipçisi olacağı ifade edildi.
Gazze halkına kesintisiz ve kapsamlı insani yardım ulaştırılmasının önemi vurgulanırken, İsrail’in yardım faaliyetlerini engellediğine dikkat çekildi.
Genel Kurul’da söz alan siyasi parti temsilcileri tezkereye destek verirken, kararın oy birliğiyle geçmesi Meclis’te nadir görülen bir siyasi uzlaşıya işaret etti.
