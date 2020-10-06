Son Dakika Tbmm Haberleri

06:43 08 Ekim 2020 TRT spor Yayın Akışı 08 Ekim 2020 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

00:51 Lübnan tezkeresi Resmi Gazete'de Türkiye'nin, Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarıyla verdiği desteğin süresinin bir yıl uzatılmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazetede yayımlandı.

21:04 TBMM Başkanı Şentop, TBMM'nin eski başkanları ile yüksek yargı başkanları ve üyelerini akşam... TBMM Başkanı Şentop, TBMM'nin eski başkanları ile yüksek yargı başkanları ve üyelerini akşam yemeğinde ağırladı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop TBMM'nin eski başkanları ile yüksek yargı başkanları ve üyelerini akşam yemeğinde ağırladı.

19:41 Kamu mali yönetimi ve kontrolüne ilişkin teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi (1) AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan "Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi", TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

19:09 Son Dakika: Tecavüz şüphelisi eski HDP'li Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı Son dakika: TBMM Genel Kurulunda, hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla fezleke düzenlenen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı. Böylece Çelik, isnat edilen suçlardan yargılanabilecek.

18:51 TBMM'yi bombalayan pilot, inkara devam etti Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına devam edildi.

18:28 Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı... Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi.

18:20 Irak ve Suriye'ye ilişkin tezkereler bir yıl daha uzatıldı Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM'de kabul edildi.

17:08 AK Parti'li Ayrım, Azerbaycan izlenimlerini anlattı TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Azerbaycan'a gerçekleştirdikleri ziyarete ilişkin, "Görüşmelerimizde Azerbaycan'ın haklı davasını her yerde savunacağımızı ifade ettik" dedi.

17:07 Akşener, partisinin tepkili milletvekilleriyle görüşecek İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "oy verilmeyecekler" listesine tepkili milletvekilleriyle görüşecek.

16:38 TBMM'de Azerbaycan'a destek açıklaması TBMM'de Azerbaycan'a destek açıklaması Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım: "Vakit, hiçbir karşılığı olmayan 'çatışmaları durdurun, müzakere masasına oturun' açıklamaları yapmak değil;

16:27 TBMM Genel Kurulu AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Bir yanlışlık tespit ettiyse Sayıştay, bu kanunlara, koyduğumuz kurallara aykırıysa, kamu zararı oluştuysa devletin ilgili birimleri harekete geçer ve kamu zararı giderilir. Devlet bu şekilde çalışır." dedi.

15:41 Türkiye ile Azerbaycan arasında enerji işbirliği TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifi ile Türkiye ile Azerbaycan arasında enerji ve madencilik alanlarında işbirliği yapılacak, iki ülke bu alanlarda ortak arama yapabilecek.

13:13 - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: "Azerbaycan'da yaşayan kardeşlerimizin, bizim için Erzurum'da,... - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: "Azerbaycan'da yaşayan kardeşlerimizin, bizim için Erzurum'da, Kars'ta, Iğdır'da yaşayan vatandaşlarımızdan hiçbir farkı yoktur" Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Dış politikada sıkça kullanılan 'dost ve kardeş ülke' tanımı...

13:13 Milas'ta meclis üyelerine Azerbaycan ve Türk Bayrağı hediye edildi Milas Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı öncesinde, MHP'li Belediye Meclis Üyesi Mevlüt Kiriş, Meclis Başkanı'na ile Meclis Üyelerine Azerbaycan ve Türk Bayrağı hediye etti.

13:05 Milletvekili Tutdere, Adıyaman'ın vaka sayılarına dikkat çekti TBMM Katip Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, son günlerde Adıyaman'da artış gösteren Korona Virüs vaka sayılarını ve Sağlık Bakanının açıklamalarını değerlendirdi.

13:04 Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç'tan 'Ermenistan' açıklaması Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç'tan 'Ermenistan' açıklaması "Ermenistan Başbakanı Azerbaycan'daki sivil bölgelerde kaos çıkartmak için 'bombalıyoruz' tarzında açıklamada bulunmuş.

12:47 İnfaz yasasının iptal talebinin reddine ilişkin kararın gerekçesi açıklandı Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun, yeni infaz yasasının "şekil yönünden" iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle CHP'nin yaptığı başvurunun reddine ilişkin kararının gerekçesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

12:39 Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl online gezilecek Trakya'nın ilk ve tek endüstriyel fuarı olan Çerkezköy Endüstriyel Fuarı (ÇEF), bu yıl online ortamda açıldı.

12:23 Kamu mali yönetimi ve kontrolüne ilişkin teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, kamu mali yönetimi ve kontrolüne ilişkin kanun teklifinin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

12:15 AYM'nin İnfaz Yasası'nın iptal istemine ret kararının gerekçesi ANAYASA Mahkemesi'nin (AYM), İnfaz Yasası'nın şekil yönünden iptali ve yürürlüğünün durdurulmasıyla ilgili talebe verdiği ret kararının gerekçesi yayımlandı.

10:23 Eşine şiddet uygulayan HDP'li Işık'ın dokunulmazlık dosyası Meclis'te ARALARINDA öğretmen eşine şiddet uygulayan HDP Milletvekili Mensur Işık'ın da bulunduğu 26 milletvekiline ait 42 yeni dokunulmazlık dosyası Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) ulaştı.

10:14 Soysal Sokak sakinleri su baskını riskinden kurtuluyor Süleymanpaşa Belediyesi, ilçeyi sokak sokak dertlerden arındırmaya, çözüm odaklı hizmetlerle vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor.

10:12 Resmi Gazete'nin Osmanlı Türkçesiyle yayımlanan sayıları günümüz Türkçesine çevrildi Resmi Gazete'nin Osmanlı Türkçesiyle yayımlanan 1053 sayısı günümüz Türkçesine çevirilerek, gazetenin internet sitesi üzerinden erişeme açıldı.

08:59 Son dakika... GÜNDEM / 7 Ekim 2020 Son dakika haber: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt ve Katar'a çalışma ziyaretinde bulunacak.

06:43 07 Ekim 2020 TRT spor Yayın Akışı 07 Ekim 2020 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

00:13 Son dakika haberi | Türk askerinin Lübnan'daki görev süresi uzatıldı Son dakika haberler... Türkiye'nin, Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarıyla verdiği desteğin süresinin, 31 Ekim 2020'den itibaren bir yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

00:01 GÜNDEM ÖZETİ / 7 Ekim 2020 6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- İçişleri Bakanlığı ve Radyo Televizyon Gazetecileri Derneğince, çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek için başlatılan "En İyi Narkotik Polisi;

23:25 Türkiye'nin, Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) TSK unsurlarıyla... Türkiye'nin, Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) TSK unsurlarıyla verdiği desteğin süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

22:53 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Teklif, TBMM Sanayi ve... Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinden teknoloji, teknolojik üretim ve yenilik faaliyetlerini desteklemek amacıyla girişim sermayesi fonlarına destek bütçesi aktarılabilecek.

22:23 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Teklif, TBMM Sanayi ve... Ar-Ge insan kaynağı kapasitesini artırmayı, teknoloji ve yenilikçi şirketlerin ortaya çıkmasını, üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmeyi, yatırım ortamını iyileştirmeyi amaçlayan kanun teklifi, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda kabul edildi.

22:19 Son dakika haberi: Türk askerinin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev süresi uzatıldı (2) Son dakika haberleri... TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, "Biz, içimizde mücadelemizi yaparız ancak milli meselelerde bir ve beraber olduğumuzu yedi düvele göstermeli 'söz konusu vatansa gerisi teferruattır' diyebilmeliyiz.

22:09 Kamu mali yönetimi ve kontrolüne ilişkin teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda CHP Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, kamu mali yönetimi ve kontrolüne ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifine ilişkin, "Ekonomi berbat vaziyetteyken, bu kadar işsiz varken bu düzenlemenin gündeme gelmesini çözemiyorum.

19:23 TBMM Genel Kurulu'nda 6- 8 Ekim olayları tartışıldı TBMM Genel Kurulu'nda, 2014 yılında meydana gelen 6- 8 ekim olaylarının 6'ncı yılı nedeniyle AK Parti ve HDP'li vekiller arasında tartışma yaşandı.

18:07 AK Parti'li Turan: "6-8 Ekim olayları bu millete ihanetin resmidir" AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Bülent Turan, 6-8 Ekim olaylarının vatana ve millete ihanetin bir resmi olduğunu bildirdi.

17:38 Ankara Üniversitesi 2020 - 2021 Akademik Açılış Yılı Töreni Ankara Üniversitesi 2020 - 2021 Akademik Açılış Yılı Töreni Ankara Üniversitesi 2020-2021 Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleşti.

17:32 Malatya eski Milletvekili Çaparoğlu vefat etti TBMM 18. Dönem Malatya Milletvekili Mehmet Bülent Çaparoğlu vefat etti.

17:19 Kamu mali yönetimi ve kontrolüne ilişkin düzenlemeler içeren teklif komisyonda TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, performans esaslı program yaklaşımını Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na yansıtan, yükseköğretim kurumlarına ilişkin bazı değişiklikler yapan, elektronik haberleşme altyapılarının imar mevzuatıyla ilişkisini netleştiren kanun teklifinin görüşmeleri başladı.

17:14 TBMM Başkanı Şentop: Türkiye ekonomik olarak salgından en az etkilenen 3'üncü ülke TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, bu yıl pandemi nedeniyle çevrimiçi düzenlenen Endüstriyel Fuarı'nın açılışına canlı bağlantı ile katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Pandemi sürecinde ekonomisi en az zarar gören ülkelerin yer aldığı bir araştırma sonucu yayınlandı.

16:55 Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bütün garibanların, esnafın, sokak satıcılarının, alın teri ile gelir elde edip, çoluğuna çocuğuna nafaka götürenlerin sözcüsüyüm, temsilcisiyim ve olmaya da devam edeceğim." dedi.

16:41 Tekirdağ'da Çerkezköy Endüstriyel Fuarı sanal ortamda açıldı Trakya'nın ilk ve tek endüstriyel fuarı olan Çerkezköy Endüstriyel Fuarı (ÇEF), bu yıl online ortamda kapılarını açtı.

16:19 TBMM Genel Kurulu AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Türkiye'nin, millet ve devlet olarak Azerbaycan halkının yanında olduğunu söyledi.

16:04 TBMM Başkanı Şentop, Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na on-line katıldı TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yılın ikinci çeyreği itibarıyla yalnızca yüzde 4 oranında daralma kaydeden Türkiye'nin, ekonomik başarısıyla, adı sanı bilinen ülkelerden daha üst sıralarda yer aldığını bildirdi.

15:53 AK partili Vural'dan TBMM yolunda Yörük Çadırı ziyareti AK Parti Antalya Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal, meclis çalışmaları için Ankara'ya giderken molalarını Torosların zirvesindeki Yörük çadırlarını ziyaret ederek veriyor.