Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2027 bütçesi TBMM komisyonunda görüşülüyor - Son Dakika
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2027 bütçesi TBMM komisyonunda görüşülüyor

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlandı. Bakan Mehmet Fatih Kacır 2027 bütçesini sunarken Ay Görevi Uzay Aracı ile kalp-akciğer makinesinin prototipleri salonda sergilendi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporlarının görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye Uzay Ajansı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları, Kalkınma Ajansları'nın denetim raporları, Uluslararası Uygunluk Değerlendirme Servisi Anonim Şirketi ve Türk Sınai Mülkiyet Değerleme Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketinin Sayıştay raporları görüşülecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, komisyonda, bakanlığın 2027 yılı bütçesinin sunumunu yapıyor.

Ayrıca, Bakanlık Türkiye'nin Ay Görevi Uzay Aracı ile kalp-akciğer makinesinin prototiplerini Komisyon salonunda sergiledi.

Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji BakanlığıMehmet Fatih KacırUzay AracıSayıştayPolitikaEkonomiSon Dakika

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