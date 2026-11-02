EMEP'li Karaca, Elazığ hastanesindeki ücret iddiaları için iki bakana önerge verdi - Son Dakika
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EMEP'li Karaca, Elazığ hastanesindeki ücret iddiaları için iki bakana önerge verdi

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EMEP\'li Karaca, Elazığ hastanesindeki ücret iddiaları için iki bakana önerge verdi
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EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Elazığ Özel Medikal Hospital’daki ücret alamama iddialarına ilişkin iki bakanın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi. Karaca, hekimlerin 3-3,5 aydır, diğer sağlık çalışanlarının yaklaşık 2 aydır ücret alamadığını öne sürdü.

(ANKARA) - EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Elazığ Özel Medikal Hospital'da hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının bir süredir ücretlerini alamaması iddialarına ilişkin Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanıtlamaları istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Elazığ Özel Medikal Hospital'da çalışan hekimlerin ve sağlık emekçilerinin aylardır ücretlerini alamaması iddialarınını TBMM gündemine taşıdı. Karaca, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanıtlaması istemiyle iki ayrı yazılı soru önergesi verdi.

Karaca önergelerinde, Evrensel Gazetesi'nin 28 Ekim 2026 tarihli "Elazığ Medikal Hospital'da ücretler aylardır ödenmiyor" başlıklı haberinde yer alan bilgileri aktardı. Karaca, her ayın 5'inde yatırılması gereken ücretler temmuz ayından itibaren gecikmeye başladığını, temmuz ve ağustos aylarına ait ücretlerin bir kısmının ayın 17'sinde, kalan kısmının ise 22'si civarında parça parça ödendiğini, sonraki aylarda ise ödemelerin tamamen durduğunu öne sürdü.

Hekimlerin 3-3,5 aydır, diğer sağlık çalışanlarının ise yaklaşık 2 aydır ücretlerini alamadığını savunan Karaca, hastane yönetiminin gecikmelerin nedeni ve ödemelerin ne zaman yapılacağı konusunda çalışanlara açıklama yapmadığını ve çalışanların muhatap bulamadığını aktardı.

YATIRILAN MESAİ ÜCRETİNİN ELDEN GERİ ALINDIĞI İDDİASI

Karaca, 2025 yılına ait fazla mesai ücretlerinin müfettiş incelemesinin ardından çalışanların hesaplarına yatırıldığını ancak daha sonra elden geri alındığını iddia etti. Hastanenin el değiştirdiğine ilişkin haberlerin yönetim tarafından yalanlanmasına rağmen kurumda malzeme sayımı yapıldığı ve çalışanlara bu konuda bilgi verilmediği belirtildi.

Karaca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a, fazla mesai ücretlerinin çalışanların hesaplarına yatırıldıktan sonra elden geri alındığı iddiaları hakkında soruşturma açılıp açılmadığını sordu. Ayrıca hastane yönetiminin ücret gecikmeleri konusunda çalışanlara açıklama yapmamasına ilişkin denetim gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin açıklanmasını istedi.

ÖNERGEDE, 18 MAYIS'TAKİ OPERASYONA İLİŞKİN BİLGİ DE YER ALDI

Önergelerde, Elazığ Özel Medikal Hospital'ın daha önce yürütülen soruşturma ve idari yaptırımlarla da gündeme geldiği hatırlatıldı. 18 Mayıs 2026 tarihinde Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda hastane, Eyşan Özgü Bakım Merkezi ve Dünya Diyaliz Merkezi'ne yönelik operasyonda, mevzuata aykırı işlem, kamu zararı ve haksız kazanç gerekçesiyle 23 şüphelinin gözaltına alındığı, bunlardan 9'unun tutuklandığı belirtildi.

Ayrıca ilaç ve tıbbi atıkların mevzuata aykırı biçimde özel mülklerin bahçelerinde yakılarak imha edildiğinin tespit edildiği; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 47 milyon 206 bin 354 lira ceza kesildiği aktarıldı. 2025 yılına ait ihlallerin de tespit edilmesiyle şirkete bağlı üç sağlık kuruluşuna toplam 501 milyon 568 bin lira ek idari para cezası uygulandığı ifade edildi.

ONKOLOJİ VE TÜP BEBEK HASTALARININ DURUMU SORULDU

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na verilen önergede, hastanede onkoloji ve tüp bebek tedavisi gören çok sayıda hastanın bulunduğuna işaret edildi. Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının tedavilerin aksamaması ve hastaların mağdur olmaması için hizmeti sürdürdüğü belirtildi.

Karaca, Bakan Memişoğlu'na çalışanların ücretlerini alamaması nedeniyle sağlık hizmetlerinin aksamaması için hangi acil tedbirlerin alındığını sordu. Hastanenin ruhsatlandırma, faaliyet izinleri ve hizmet yürütme şartlarının yeniden değerlendirilip değerlendirilmediğini, hastanenin faaliyetlerinin durması ihtimaline karşı tedavisi devam eden hastalar için nakil veya devir protokolü bulunup bulunmadığını gündeme getirdi.

Karaca ayrıca hastanenin el değiştirdiği iddiaları ve tesis içerisindeki malzeme sayımlarının Bakanlığın bilgisi ve denetimi dahilinde gerçekleşip gerçekleşmediği sorusunu da yöneltti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a ise hastanede biriken ücret alacaklarının ödenmesi için girişimde bulunulup bulunulmadığını, hastane ve bağlı kuruluşlara kesilen idari para cezalarının tahsilat durumunu ve hukuki süreçlerin hastanenin ruhsatı ile faaliyetlerine nasıl yansıdığını yöneltti.

Karaca, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının biriken ücret alacaklarının ödenmesi, çalışma koşullarının güvence altına alınması ve sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği konusunda bakanlıkların hangi adımları atacağını sordu.

Kaynak: ANKA
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