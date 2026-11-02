AK Parti'den 3 Kasım'a özel video! İstanbul detayı dikkat çekti - Son Dakika
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AK Parti'den 3 Kasım'a özel video! İstanbul detayı dikkat çekti

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AK Parti\'den 3 Kasım\'a özel video! İstanbul detayı dikkat çekti
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AK Parti\'den 3 Kasım\'a özel video! İstanbul detayı dikkat çekti
Haber Videosu

AK Parti, 3 Kasım 2002 seçimlerinin yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi yolculuğunu anlatan özel bir animasyon video hazırladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterildiği dönemi konu alan görüntülerde, kentin geçmişteki sorunları ve sonrasında yaşanan değişim canlandırıldı. Videodaki İstanbul vurgusu ve "Biz kolayı değil, zoru seçtik. Biz mücadeleyi seçtik" mesajı dikkat çekti.

AK Parti'den 3 Kasım 2002 seçimlerinin 24. yıl dönümü için dikkat çeken bir video geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi geçmişine odaklanan animasyonda özellikle İstanbul'a ayrılan bölümler öne çıktı. 

3 KASIM'IN YIL DÖNÜMÜNDE İSTANBUL VURGUSU

AK Parti, 3 Kasım 2002'de tek başına iktidara geldiği genel seçimlerin yıl dönümü için özel bir animasyon hazırladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi yolculuğunu anlatan videoda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden AK Parti hükümetleri dönemindeki projelere uzanan bir hikaye işlendi. Videonun merkezinde İstanbul'un geçmişten bugüne değişimini anlatan sahneler yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanlığına aday olduğu dönemi canlandıran görüntüler, animasyonun başlangıcını oluşturdu. 

"GECEMİZİ GÜNDÜZÜMÜZE KATMAYA HAZIRIZ"

Animasyonun ilk sahnelerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir aracın arka koltuğunda yolculuk yaparken görülüyor. Bu sırada gelen telefonla kendisine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterildiği bildiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu karara verdiği yanıt ise videonun öne çıkan mesajlarından birini oluşturuyor: "Biz bu şehir için gecemizi, gündüzümüze katmaya hazırız."

AK Parti'den 3 Kasım'a özel video! İstanbul detayı dikkat çekti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YÜRÜDÜKÇE İSTANBUL'UN GÖRÜNÜMÜ DEĞİŞİYOR

Videonun en dikkat çekici bölümlerinden birinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüdüğü yolların adım adım değiştiği görülüyor. Animasyonda başlangıçta çamurlu, bakımsız ve altyapı sorunları bulunan İstanbul sokakları gösteriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilerlemesiyle birlikte yolların düzeldiği ve çevrenin modern bir görünüme kavuştuğu sahneler ekrana geliyor. 

AK Parti'den 3 Kasım'a özel video! İstanbul detayı dikkat çekti

"BİZ KOLAYI DEĞİL, ZORU SEÇTİK"

Animasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte yaptığı konuşmalardan oluşan uzun bir bölüme de yer veriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi yolculuğunu ve karşılaştıkları zorlukları anlattığı ifadeler, videonun ana mesajını oluşturuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videoda kullanılan sözleri şöyle: "Bu yol uzaktır. Menzili çoktur. Geçidi yoktur. Derin sular var. Biz bu yola çıkarken uzun bir yola çıktığımızın, menzili çok, geçidi yok bir yola çıktığımızın, derin sulardan geçeceğimiz bir yola çıktığımızın idrakiyle, şuuruyla, bilinciyle çıktık. Biz kolayı değil, zoru seçtik. Biz çileyi seçtik. Biz mücadeleyi seçtik. Biz bir hayalin peşinde koştuk. Biz aşk ile millet davasına boyun eğdik. Anam olsun, bu yolda yalnız değilim. Birlikte çok güzel işler yaptık. Türkiye'ye çok güzel eserler kazandırdık. İnşallah daha fazlasını yapacağız. Birlikte yapacağız. Hep beraber yapacağız."

AK Parti'den 3 Kasım'a özel video! İstanbul detayı dikkat çekti
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