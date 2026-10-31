Yaşar Karayel: "En kötü sivil irade, en iyi askeri cuntadan iyidir" - Son Dakika
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Yaşar Karayel: "En kötü sivil irade, en iyi askeri cuntadan iyidir"

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Yaşar Karayel: "En kötü sivil irade, en iyi askeri cuntadan iyidir"
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Yaşar Karayel: "En kötü sivil irade, en iyi askeri cuntadan iyidir"
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Birlik Vakfı Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan Birlik Vakfı Kurucular Kurulu Başkanı, önceki dönem Kayseri Milletvekili ve TBMM Darbe Araştırma Komisyonu Başkan Yardımcısı Yaşar Karayel;

Birlik Vakfı Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan Birlik Vakfı Kurucular Kurulu Başkanı, önceki dönem Kayseri Milletvekili ve TBMM Darbe Araştırma Komisyonu Başkan Yardımcısı Yaşar Karayel; "Eğer siz darbeye müsaade ederseniz, darbecilerin insafına kendinizi terk etmiş olursunuz. Onun için en kötü sivil irade, en iyi askeri cuntadan daha iyidir" dedi.

Birlik Söyleşileri' kapsamında Türkiye'nin Demokrasi Mücadelesi ve Darbeler konulu konferans düzenlendi. Konferansa konuşmacı olarak katılan Birlik Vakfı Kurucular Kurulu Başkanı, önceki dönem AK Parti Milletvekili ve TBMM Darbe Araştırma Komisyonu Başkan Yardımcısı Yaşar Karayel geçmişte yaşanan darbeler ve sonuçları hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Milletin oy verdiği iradeye karşı çıkacak hiçbir şeyin olmaması gerektiğini ifade eden Karayel; "Biz bu toprakların şuandaki sahipleri olarak geçmişte çok büyük bedeller ödedik, çok büyük şehitler verdik. Bu mağduriyetler bazen içeriden bazen dışarıdan oluyor. İçeriden yaşadığımız mağduriyetlere baktığımız zaman Osmanlı Cihan Devleti döneminde 12 tane padişah darbeyle görevinden uzaklaştırıldı. Bunların içerisinde çok elem verici şekilde öldürülenler var, zindanlara götürülüp boğdurulanlar var. Bunların içerisinde fetvayla halledilip devletin sisteminin değiştirilmesine sebep olan adamlar var. Gerçekten 12 tane padişah darbeyle görevinden uzaklaştırılmış. Bu darbeci geleneği maalesef bizde var. Darbe geleneği demokrasiye, insan haklarına, ülkemizin kalkınmasına her halükarda zarar vermiştir. En kötü sivil idare en iyi cuntacılardan daha iyidir. Onun için darbe anayasal olarak suçtur, milli iradenin dokunulmazlığı esastır. Kim milli iradeye el uzatırsa elini, ayağını kesmek lazım. Çünkü milletin iradesine rağmen darbecileri desteklemek ahlaksızlıktır, doğru bir iş değildir. Ne zaman Türkiye'de bir darbe olmuşsa soygun düzeni başlamıştır. Darbe geleneği bizde sürekli arz etmiş, 28 Şubat, 80 darbesi, 17-25 hikayesi, FETÖ belası, 27 Nisan bildirisinin hepsi bu darbeci geleneğin içerideki uzantılarıyla gerçekleştirmek istenen işlerdir. Eğer siz darbeye müsaade ederseniz, darbecilerin insafına kendinizi terk etmiş olursunuz. Onun için en kötü sivil irade, en iyi askeri cuntadan daha iyidir. Onun için biz kendi devletimize, iktidarımıza ve milletimizin oy verdiği iradeye karşı çıkacak hiçbir şey olmaması lazım. Sandıkla gelen, sandıkla gitmeli. Çünkü millet ona karar veriyor" dedi.

Millet olarak yerli ve milli olan doğru hamleleri omuzlamaya devam edilmesi gerektiğini aktaran Karayel; "Bu ülke ne çektiyse kendi yetiştirdiği adamlardan çekti, jakobenlerden çekti, dış güçlerin maşası olan insanlardan çekti. Onun için biz yerli, milli, doğru olan şeyleri omuzlamaya devam etmeliyiz. Ülkemize, devletimize, milletimize ve değerlere sahip çıkmalıyız. Bunlara sahip çıktığımız zaman bu ülkenin kalkınmasına, gelişmesine ve daha iyi seviyeye gelmesine yardım etmiş oluruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Yaşar KarayelMilletvekiliPolitikaKayseriSon Dakika

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