Prof. Kemal Şamlıoğlu, TBMM Genel Sekreterliğine Numan Kurtulmuş tarafından atandı

Prof. Kemal Şamlıoğlu, TBMM Genel Sekreterliğine Numan Kurtulmuş tarafından atandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Sekreterliği görevine Kemal Şamlıoğlu'nu atadı. 1978'de Rize'de doğan Şamlıoğlu, Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı ve Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.
TBMM Genel Sekreterliğine Kemal Şamlıoğlu atandı.
Alınan bilgiye göre, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından, TBMM Genel Sekreterliği görevine Şamlıoğlu getirildi.
1978'de Rize'de doğan Şamlıoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Genel Sekreterliği, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyeliği ve Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.
Samsun Üniversitesinde profesör olarak görev yapan Şamlıoğlu, üst politika belgelerinin hazırlanması, mevzuat çalışmaları, stratejik planlama, bütçe yönetimi ve yasama süreçlerinde sorumluluklar üstlendi.
Kaynak: AA
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