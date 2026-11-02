Prof. Kemal Şamlıoğlu, TBMM Genel Sekreterliğine Numan Kurtulmuş tarafından atandı - Son Dakika
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Prof. Kemal Şamlıoğlu, TBMM Genel Sekreterliğine Numan Kurtulmuş tarafından atandı

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Prof. Kemal Şamlıoğlu, TBMM Genel Sekreterliğine Numan Kurtulmuş tarafından atandı
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Sekreterliği görevine Kemal Şamlıoğlu'nu atadı. 1978'de Rize'de doğan Şamlıoğlu, Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı ve Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

TBMM Genel Sekreterliğine Kemal Şamlıoğlu atandı.

Alınan bilgiye göre, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından, TBMM Genel Sekreterliği görevine Şamlıoğlu getirildi.

1978'de Rize'de doğan Şamlıoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Genel Sekreterliği, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyeliği ve Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Samsun Üniversitesinde profesör olarak görev yapan Şamlıoğlu, üst politika belgelerinin hazırlanması, mevzuat çalışmaları, stratejik planlama, bütçe yönetimi ve yasama süreçlerinde sorumluluklar üstlendi.

Kaynak: AA
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