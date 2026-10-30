EMEP\'li Karaca, Diyarbakır Sur\'da 540 dönümü aşan meranın GES tahsisini TBMM\'ye sordu

(ANKARA) - EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Kervanpınar Mahallesi'nde köylülerin ortak mera alanlarının iki ayrı Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi için tahsis edilmesini soru önergeleriyle TBMM gündemine taşıdı.

EMEP'li Karaca, Diyarbakır'ın Sur ilçesine Kervansaray Mahallesi'ndeki ortak mera alanlarının iki ayrı güneş enerji santrali projesine tahsis edilmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na ayrı ayrı soru önergeleri verdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya yönelttiği önergede 4342 sayılı Mera Kanunu'na dikkati çeken Karaca, kanunun temel amacının meraları korumak, geliştirmek ve kullanım hakkını doğrudan köylüye ve üreticiye vermek olduğunu belirtti. Karaca, 540 dönümden fazla mera alanının GES projelerine tahsis edilmesiyle küçükbaş ve büyükbaş hayvancılıkla geçinen yüzlerce yurttaşın üretim imkanının elinden alındığını, köylülerin hayvanlarını otlatmasının engellendiğini ve kendi mülkiyetlerindeki tarlalara erişimlerinin dahi kısıtlandığını kaydetti.

Karaca, Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'ya mera statüsünün hangi gerekçe ve kurumsal raporlara dayanılarak değiştirildiğini, tahsis kararı alınırken köy halkının, muhtarlığın ve yerel üreticilerin görüş ve rızasının alınıp alınmadığını sordu. Ayrıca 540 dönümden fazla mera alanının kapatılması sonucunda otlatma hakkından mahrum kalan hayvan sayısının ve bölge hayvancılığı ile süt ve et üretiminde yaşanacak zarara ilişkin bir etki analizi bulunup bulunmadığının açıklanmasını istedi.

Karaca, bilirkişi heyetinin Zenkar 2 projesine ilişkin tespitleri karşısında tahsis kararlarının iptal edilmesi, köylülerin mağduriyetinin giderilmesi ve mera alanlarının yeniden tamamen köylülerin kullanımına açılması için bir girişimde bulunulup bulunulmayacağını da sordu.

ENERJİ BAKANI BAYRAKTAR'A LİSANSLARIN GEREKÇESİ VE SİYASİ BAĞLANTILARI SORULARI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a verdiği önergede Karaca, bilirkişi raporuna ve devam eden yürütmeyi durdurma ve iptal davalarına rağmen projenin fiilen sürdürülmesinin ve üretim lisanslarının verilmesinin gerekçesini sordu.

Karaca, mera tahsisinin hangi kriterlere göre yapıldığını ve köylülerin görüşü ile rızasının alınıp alınmadığını sorarak, şirket sahibinin AK Parti Diyarbakır İl Yönetim Kurulu üyesi olmasının idari kararların alınmasında etkili olup olmadığının açıklanmasını istedi.

Önergede ayrıca jandarma ve kolluk kuvvetlerinin proje sahasının dışında kalan köylülerin kendi özel tarım arazilerine gidiş gelişlerini engellemesinin yasal dayanağı soruldu. Karaca, kamu kaynaklarıyla görev yapan güvenlik güçlerinin köylülerin karşısına dikilerek şirketin çıkarını koruması yönündeki emrin kim tarafından verildiğinin açıklanmasını istedi. Karaca, halkın mağduriyetinin giderilmesi ve meraların rant uğruna talan edilmesinin durdurulması amacıyla Zenkar şirketine verilen GES üretim lisanslarının iptal edilmesinin gündemde olup olmadığını da sordu.

PROJE SAHASININ ARKEOLOJİK NİTELİĞİ

Karaca'nın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a verdiği önergede ise proje sahasının tarihi ve arkeolojik niteliği gündeme getirildi. Köylülerin nöbeti sırasında tarihi ve arkeolojik açıdan paha biçilemez nitelikte olabileceği değerlendirilen, fosil olduğu düşünülen taşların bulunduğu belirtildi. Alana ilişkin daha önce yapılan incelemeler sonucunda hazırlanan bilirkişi raporunda da bölgedeki sit alanının genişletilmesi gerektiği, ilan edilen sit sınırlarının yeterli olmadığı ve proje alanının arkeolojik açıdan mevcut haliyle yetersiz olduğu tespitlerine yer verildiği aktarıldı.

Karaca, Bakan Ersoy'a Diyarbakır Müze Müdürlüğü veya Bakanlığın yetkili kurulları tarafından sahada acil yüzey araştırması ya da tescil çalışması başlatılıp başlatılmadığını sordu. Zenkar 1 ve Zenkar 2 projelerinin ÇED süreçlerinde Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nden görüş alınıp alınmadığının ve proje sahasında arkeolojik ya da paleontolojik sit alanı niteliği taşıyan unsurların önceden denetlenip denetlenmediğinin açıklanmasını istedi.

Önergede, yeni bir taşınır veya taşınmaz kültür varlığı ya da paleontolojik bulgu ihtimali ortaya çıktığında alandaki fiziki müdahale ve inşaat faaliyetlerinin durdurulması gerektiğine işaret edilerek, iş makinelerinin çalışması sürerken buluntuların zarar görmemesi için GES faaliyetlerinin durdurulup durdurulmadığı soruldu.

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