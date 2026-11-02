TBMM Genel Kurulu 5 Kasım'da Mekke Ortak Savunma Anlaşması teklifini görüşecek - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu 5 Kasım'da Mekke Ortak Savunma Anlaşması teklifini görüşecek

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TBMM Genel Kurulu 5 Kasım\'da Mekke Ortak Savunma Anlaşması teklifini görüşecek
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Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na dair kanun teklifinin 5 Kasım Çarşamba TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi planlanıyor. Muhalefet, Türkiye'nin çıkarlarına uymadığı ve ülkenin Yemen'e karşı savaşa sokulacağı gerekçesiyle anlaşmaya karşı çıkıyor.

(TBMM) - Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan ve muhalefetin "Türkiye'nin çıkarlarına uymadığı ve ülkenin Yemen'e karşı savaşa sokulacağı" gerekçesiyle karşı çıktığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin kanun teklifinin çarşamba günü TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi planlanıyor.

AK Partili kaynaklardan alınan bilgiye göre, TBMM Genel Kurulu'nun gündeminde olan Türk Kızılay Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin bu hafta tamamlanarak teklifin yasalaşması öngörülüyor. Toplam 9 maddelik Türk Kızılay Kanun Teklifi'nin ilk üç maddesi kabul edildikten sonra, "fonların tasfiyesine" ilişkin kanun teklifinin ele alınması için görüşmelere ara verilmişti.

Dışişleri Komisyonu'nun 27 Ekim Salı günkü toplantısında kabul edilen Mekke Anlaşması'na ilişkin uygun bulma kanun teklifinin ise Genel Kurul'da bekleyen diğer gündem maddelerinin önüne alınarak 5 Kasım Çarşamba görüşülmesi planlanıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın TBMM Genel Kurulu'nda bilgi verip vermeyeceği konusunda AK Partili yetkililer, "şu ana kadar konuyla ilgili pek çok tartışma yapıldığını ve her şeyin açıkça konuşulduğunu" belirterek, Fidan'ın sunum yapmasını gerektirecek bir durumun şu anda söz konusu olmadığını ifade etti.

Mekke Anlaşması, "Taraflardan birine yapılan dış kaynaklı silahlı saldırının, tüm taraflara yapılmış kabul edileceği, diğer üyelerin saldırıya uğrayan ülkeye, askeri imkanlar dahil mevcut kapasiteleri ölçüsünde yardım sağlayacağı; üç ülkenin anlaşmanın yürürlüğe girmesini takip eden ilk 10 yıl boyunca anlaşmadan ayrılamayacağı" hükümlerini içeriyor. Anlaşmaya ilişkin kanun teklifinin gerekçesinde "Tamamen savunma odaklı olan anlaşmanın, herhangi bir ülkeyi hedef almadığı" vurgulanıyor.

Kaynak: ANKA
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