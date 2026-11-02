CHP\'li Kara deprem esnafı için 120 aylık taksit ve gecikme silme teklifi verdi

(TBMM) - CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, 6 Şubat depremlerinden etkilenen esnaf ve sanatkarların vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarının gecikme yüklerinin silinmesi ve en düşük emekli aylığının net asgari ücret düzeyine çıkarılması amacıyla TBMM Başkanlığı'na iki ayrı kanun teklifi sundu.

Kara, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerden etkilenen esnaf ve sanatkarların bazı borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na verdi.

Yıldırım Kara, depremden etkilenen esnaf ve sanatkarların borçlarının yeniden yapılandırılmasını öngören teklifin gerekçesinde, birikmiş vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarının gecikme yüklerinin silinmesini ve ana para borçlarının uzun vadeli taksitlerle ödenmesini amaçladıklarını belirtti.

Teklifin gerekçesinde, "Bu teklif ile depremden etkilenen esnaf ve sanatkarların birikmiş vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarına ilişkin gecikme yüklerinin, borç ana parasının ödenmesi koşuluyla silinmesi ve ana para borçlarının uzun vadeli taksitlerle ödenebilmesi amaçlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Düzenlemeyle deprem bölgesindeki esnaf ve sanatkarların vergi borçlarına ilişkin gecikme zammı ve faizlerinin terkin edilmesi, ana para borçlarının ise en fazla 120 ay süreyle taksitlendirilmesi öngörüldü. Teklifte ayrıca sosyal güvenlik prim borçlarına ilişkin gecikme cezası ve zamlarının silinmesi ve bu borçların da en fazla 120 ay süreyle taksitlendirilmesi amaçlandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA KALMASIN

Yıldırım Kara'nın TBMM Başkanlığı'na sunduğu ikinci kanun teklifi ise en düşük emekli aylığının net asgari ücretin altında kalmamasını öngörüyor.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin gerekçesinde, emeklilerin ekonomik koşullarına ve artan yaşam maliyetlerine dikkat çekildi.

Gerekçede, sosyal güvenlik sisteminin vatandaşları yaşlılık, malullük ve ölüm gibi sosyal risklere karşı koruyan temel bir kamu hizmeti olduğu belirtilerek, "Emeklilik döneminde yeterli ve düzenli gelire sahip olmak, sosyal devlet ilkesinin ve insan onuruna yaraşır yaşam koşullarının gereğidir" denildi.

Ülkede yaşanan hayat pahalılığına, temel tüketim ürünleri ve hizmet fiyatlarındaki artışlara, barınma, enerji, gıda ve sağlık giderlerinin yükselmesine işaret edilen gerekçede, bu durumun emeklilerin satın alma gücünü olumsuz etkilediği ifade edildi.

Özellikle en düşük emekli aylığıyla geçinmek zorunda kalan vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektiği belirtilen gerekçede, emekli aylıklarının dönemsel olarak artırılmasının en düşük aylıkların yetersizliği sorununu kalıcı biçimde çözmediği kaydedildi.

Gerekçede, "Aylık artışlarının yalnızca enflasyon oranlarıyla sınırlandırılması da emeklilerin yaşam koşullarını iyileştirmeye her zaman yeterli olmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Net asgari ücretin 28 bin 75 lira 50 kuruş olduğu hatırlatılan gerekçede, emeklilerin uzun yıllar boyunca çalışma hayatına ve ülke ekonomisine sundukları katkılar dikkate alınarak en düşük emekli aylığının net asgari ücretin altında kalmamasına yönelik yasal güvence oluşturulması gerektiği belirtildi.

Teklifte, yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alanlar ile hak sahiplerine yapılan ödemelerde dosya bazında hesaplanan aylıkların net asgari ücretin altında kalmaması öngörüldü. Ayrıca net asgari ücrette meydana gelen artışların en düşük emekli aylığına otomatik yansıtılması amaçlandı.

Teklifin gerekçesinde düzenlemeyle emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir gelir düzeyine ulaşmalarının, sosyal güvenlik sisteminde öngörülebilirliğin artırılmasının ve emeklilerin ekonomik ve sosyal haklarının güçlendirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.