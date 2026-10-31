TBMM Başkanvekili Beyazıt, Tokat'ta hiçbir göreve talip olmadığını söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

TBMM Başkanvekili Beyazıt, Tokat'ta hiçbir göreve talip olmadığını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Başkanvekili Beyazıt, Tokat\'ta hiçbir göreve talip olmadığını söyledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanvekili Yusuf Beyazıt, Tokat'ta partililerce karşılandı, kurban kesildi. Beyazıt, Tokat'a verilen ilk meclis başkanvekilliği görevinin ardından hiçbir şeye talip olmadığını ve tevdi edilen görevleri en iyi şekilde yapmaya gayret ettiğini söyledi.

TBMM Başkanvekili Yusuf Beyazıt, "Yaptığım görevlerde, yapılan hizmetler noktasında hiçbir zaman hiçbir şeye talip olmadım. Ne zaman bana bir görev tevdi edilmişse en iyi şekilde yapılmasının gayreti içinde oldum." dedi.

Beyazıt, Tokat-Turhal kara yolu polis uygulama noktasında partililerce coşkuyla karşılandı, kurban kesildi.

Beyazıt, daha sonra AK Parti Tokat İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

Beyazıt, gazetecilere, onurlu bir vazifeyle Tokat'a geldiğini söyledi.

Duygusal birisi olduğunu dile getiren Beyazıt, "Ocağımda, memleketimde, yuvamda olmaktan, AK Parti'mizin çatısı altında bulunmaktan iftihar ettiğimi ifade etmek istiyorum. Cumhuriyet tarihimizin Tokat'a verilen ilk meclis başkanvekilliği görevi dolayısıyla görevi bize tevdi eden Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Bu onurlu, son derece şerefli bir görev. Meclis başkanvekilliği, yasama organın iki numarası olarak değerlendiriliyor. Yaptığım görevlerde, yapılan hizmetler noktasında hiçbir zaman hiçbir şeye talip olmadım. Ne zaman bana bir görev tevdi edilmişse en iyi şekilde yapılmasının gayreti içinde oldum." ifadelerini kullandı.

Kendisi için birlik ve beraberliğin en önemli konu olduğunu vurgulayan Beyazıt, "Sadece AK Parti kadroları içerisindeki birlik ve beraberlikten bahsetmiyorum. Türkiye'de geçmişlerimiz, orijinlerimiz, ırklarımız, düşüncelerimiz, vicdani kanaatlerimiz, siyasi duruşlarımız ne olursa olsun bir Türkiye kardeşliğinden bahsediyorum. Onun için dünyanın mazlumlarının Türkiye'den çıkacak birlikteliğe ihtiyacı olduğunu müşahede ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA
Yusuf BeyazıtPolitikaKurbanGüncelTokatSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü Hayatının sürprizini yaşadı Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü! Hayatının sürprizini yaşadı
Salah krizi büyüyor Mısır’dan Trabzon’a özel heyet geliyor, Federasyon devrede Salah krizi büyüyor! Mısır'dan Trabzon'a özel heyet geliyor, Federasyon devrede
Sarıgül ailesinin kara kutusu itirafçı oldu 4 ülkede neler yapmışlar neler Sarıgül ailesinin kara kutusu itirafçı oldu! 4 ülkede neler yapmışlar neler
Eşi ve 2 kızının kahreden kaderi onu da buldu İnşaat ustasına acı veda Eşi ve 2 kızının kahreden kaderi onu da buldu! İnşaat ustasına acı veda
Adana’da marketi hedef alan saldırıda ekmek teslim eden fırıncı öldü Adana'da marketi hedef alan saldırıda ekmek teslim eden fırıncı öldü
Toprağa gömülü yoğurt kabını açtı Gördüklerine inanamadı Toprağa gömülü yoğurt kabını açtı! Gördüklerine inanamadı
17:31
Mohamed Salah ve Köksal Baba’dan sürpriz buluşma İşte nedeni
Mohamed Salah ve Köksal Baba'dan sürpriz buluşma! İşte nedeni
16:43
Nereden nereye Bu çocuğu şimdi bütün Türkiye tanıyor
Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi bütün Türkiye tanıyor
16:22
Sarıgül soruşturmasında yeni ifade Gençlik kampına katılan şüpheliden taciz iddiası
Sarıgül soruşturmasında yeni ifade! Gençlik kampına katılan şüpheliden taciz iddiası
16:18
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, İstanbul’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dolmabahçe’deki görüşmesi başladı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, İstanbul'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dolmabahçe'deki görüşmesi başladı
15:37
Kızını ve erkek arkadaşını öldüren baba: Namusumu temizledim
Kızını ve erkek arkadaşını öldüren baba: Namusumu temizledim
15:04
Batman’da üretiliyor, dünya kullanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açıkladı
Batman'da üretiliyor, dünya kullanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2026 17:39:48. #.0.2#
SON DAKİKA: TBMM Başkanvekili Beyazıt, Tokat'ta hiçbir göreve talip olmadığını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android