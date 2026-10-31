TBMM Başkanvekili Beyazıt, Tokat\'ta hiçbir göreve talip olmadığını söyledi

TBMM Başkanvekili Yusuf Beyazıt, "Yaptığım görevlerde, yapılan hizmetler noktasında hiçbir zaman hiçbir şeye talip olmadım. Ne zaman bana bir görev tevdi edilmişse en iyi şekilde yapılmasının gayreti içinde oldum." dedi.

Beyazıt, Tokat-Turhal kara yolu polis uygulama noktasında partililerce coşkuyla karşılandı, kurban kesildi.

Beyazıt, daha sonra AK Parti Tokat İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

Beyazıt, gazetecilere, onurlu bir vazifeyle Tokat'a geldiğini söyledi.

Duygusal birisi olduğunu dile getiren Beyazıt, "Ocağımda, memleketimde, yuvamda olmaktan, AK Parti'mizin çatısı altında bulunmaktan iftihar ettiğimi ifade etmek istiyorum. Cumhuriyet tarihimizin Tokat'a verilen ilk meclis başkanvekilliği görevi dolayısıyla görevi bize tevdi eden Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Bu onurlu, son derece şerefli bir görev. Meclis başkanvekilliği, yasama organın iki numarası olarak değerlendiriliyor. Yaptığım görevlerde, yapılan hizmetler noktasında hiçbir zaman hiçbir şeye talip olmadım. Ne zaman bana bir görev tevdi edilmişse en iyi şekilde yapılmasının gayreti içinde oldum." ifadelerini kullandı.

Kendisi için birlik ve beraberliğin en önemli konu olduğunu vurgulayan Beyazıt, "Sadece AK Parti kadroları içerisindeki birlik ve beraberlikten bahsetmiyorum. Türkiye'de geçmişlerimiz, orijinlerimiz, ırklarımız, düşüncelerimiz, vicdani kanaatlerimiz, siyasi duruşlarımız ne olursa olsun bir Türkiye kardeşliğinden bahsediyorum. Onun için dünyanın mazlumlarının Türkiye'den çıkacak birlikteliğe ihtiyacı olduğunu müşahede ediyorum." diye konuştu.