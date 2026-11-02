Ersoy, Gesi ve Erkilet\'in ilçe olması için TBMM\'ye iki teklif sunulduğunu söyledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu "100 İl, 1000 İlçe" vizyonunun yerel yönetim sisteminin güçlendirilmesi ve vatandaşlara daha etkin kamu hizmeti sunulması bakımından önemli bir hedef niteliğinde olduğunu söyleyerek, "Gesi ve Erkilet'in ilçe olma talebimizi yineliyoruz" dedi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu "100 İl, 1000 İlçe" vizyonu, ülkemizin idari yapısının değişen ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi, yerel yönetim sisteminin güçlendirilmesi ve vatandaşlarımıza daha etkin kamu hizmeti sunulması bakımından önemli bir hedef niteliğindedir. Genel Başkanımızın; yeni il ve ilçelerin kurulması, büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyeleri arasındaki görev ve yetkilerin açık ve kesin biçimde yeniden tanımlanması, idari belirsizliklerin ortadan kaldırılması, il ve ilçe teşkilatlanmasının yeniden düzenlenmesi ve muhtarlık kurumunun güçlendirilmesine yönelik açıklamalarını son derece kıymetli buluyoruz. Bu kapsamda, Genel Başkan Yardımcımız ve Kayseri Milletvekilimiz İsmail Özdemir ile birlikte, 7 Nisan 2026 tarihinde Kayseri'mizin güzide bölgeleri Gesi ve Erkilet'in yeniden ilçe statüsüne kavuşturulması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına iki ayrı kanun teklifi sunduk. Genel Başkanımızın ortaya koyduğu "100 İl, 1000 İlçe" hedefi çerçevesinde yeniden gündeme gelen idari yapılanma meselesinin, Kayseri'mizin gelişen ve büyüyen bölgeleri açısından da önemli bir fırsat olduğuna inanıyoruz" dedi.

Ersoy, "Kayseri; nüfusu, ekonomik gücü, sanayisi, ticareti ve sürekli genişleyen yerleşim alanlarıyla ülkemizin önemli şehirlerinden biridir. Şehrimizin gelişimine paralel olarak idari yapılanmasının da günün şartlarına ve ortaya çıkan ihtiyaçlara uygun biçimde ele alınması gerekmektedir. Gesi ve Erkilet'in tarihi birikimi, yerleşim özellikleri, nüfus potansiyeli ve gelişim dinamikleri dikkate alındığında, bu bölgelerimizin ilçe statüsüne kavuşturulması yönündeki talebimizin değerlendirilmesini önemli buluyoruz. İlçe statüsü yalnızca idari bir unvan değildir. Aynı zamanda kamu hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması, yerel ihtiyaçlara daha hızlı cevap verilmesi, vatandaşlarımızın taleplerinin daha etkin karşılanması ve şehirleşmenin planlı biçimde yönetilmesi açısından da önem taşımaktadır. Bizim talebimiz, Kayseri'nin büyümesine ve gelişmesine uygun bir idari yapının oluşturulmasıdır. Gesi ve Erkilet'in ilçe olması yönündeki irademizi daha önce TBMM'ye sunduğumuz iki ayrı kanun teklifiyle resmi olarak ortaya koyduk. Bugün de bu taleplerimizin takipçisi olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda, Kayseri'mizin haklı beklentilerinin dikkate alınmasını ve Gesi ile Erkilet'in ilçe statüsüne kavuşturulması yönündeki kanun tekliflerimizin gerekli hassasiyetle değerlendirilmesini temenni ediyoruz. Kayseri'mizin her bölgesinin gelişmesi, hemşerilerimizin daha nitelikli kamu hizmetlerine ulaşması ve şehrimizin geleceğe daha güçlü hazırlanması için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.