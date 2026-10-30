15 yaşın altındakiler dikkat! 1 Kasım'dan itibaren sosyal medya yasaklanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

15 yaşın altındakiler dikkat! 1 Kasım'dan itibaren sosyal medya yasaklanıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
15 yaşın altındakiler dikkat! 1 Kasım\'dan itibaren sosyal medya yasaklanıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Nazım Elmas, 15 yaş altına sosyal medya hizmeti verilmeyeceğini ve yaş doğrulamanın e-Devlet üzerinden yapılacağını açıkladı. 1 Kasım 2026'da yeni hesaplarda başlayacak uygulama, mevcut hesaplarda 31 Mart 2027'ye kadar sürecek.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, "sosyal medya yaş doğrulaması düzenlemesi"ne ilişkin, "Ailelerimizin bilinçli rehberliği, platformların yükümlülüklerini yerine getirmesi ve kamu kurumlarının koordinasyonu bu sürecin temel unsurlarıdır." ifadelerini kullandı.

15 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA YASAĞI 1 KASIM'DA BAŞLIYOR

Elmas, yaptığı yazılı açıklamada, Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Çocuklara Özgü Ayrıştırılmış Hizmet Sunulmasına ve Yaş Doğrulamaya İlişkin Yönetmeliğin 1 Kasım'da yürürlüğe gireceğini hatırlattı.

Düzenlemeyle çocukların dijital ortamdaki güvenliğinin artırılması, kişisel verilerinin korunması ve sosyal medya kullanımının yaş ve gelişim düzeylerine uygun hale getirilmesinin amaçlandığını vurgulayan Elmas, çocukların dijital dünyada korunmasının yalnızca ailelerin değil, kamu kurumlarının ve sosyal medya platformlarının da sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Elmas, amacın çocukları teknolojiden uzak tutmak değil, teknolojiyi çocukların gelişimini, güvenliğini ve mahremiyetini gözeten bir anlayışla kullanmalarını sağlamak olduğunu belirtti.

"15-18 YAŞ ARASINA AYRIŞTIRILMIŞ HİZMET"

Yönetmelik kapsamında sosyal ağ sağlayıcıların, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacağını aktaran Elmas, 15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını doldurmamış kullanıcılara ise yaş ve gelişim düzeylerine uygun, ayrıştırılmış hizmet sunulacağının altını çizdi.

Elmas, çocuklara yönelik hizmetlerde içerik, reklam, gizlilik ve iletişim süreçlerinin çocukların yüksek yararı gözetilerek düzenlenmesinin öngörüldüğüne işaret ederek, "Ayrıca çocukları zararlı içeriklerden, riskli çevrim içi etkileşimlerden ve aşırı kullanımdan korumaya yönelik ebeveyn kontrol araçlarının sağlanması da sosyal ağ sağlayıcıların yükümlülükleri arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Düzenlemenin önemli başlıklarından birinin de yaş doğrulama sürecinde kişisel verilerin korunması olacağını vurgulayan Elmas, yaş doğrulama işleminin ise e-Devlet üzerinden oluşturulacak yaş doğrulama belirteci aracılığıyla gerçekleştirileceğini kaydetti.

"ÇOCUK HESAPLARINDA CANLI YAYIN ÖZELLİĞİNE YER VERİLMEYECEK"

Yönetmelikle birlikte sosyal ağ sağlayıcıların, 15-18 yaş grubundaki çocuklar için yüksek düzeyde gizlilik ayarlarını varsayılan olarak uygulaması ve asgari düzeyde veri işlemesi gerekeceğini ifade eden Elmas, çocuk hesaplarında canlı yayın özelliğine yer verilemeyeceğini belirtti.

Çocuk hesaplarının başka hesaplara, başka hesapların da çocuk hesaplarına takip amacıyla önerilmesinin engelleneceğini vurgulayan Elmas, şunları kaydetti:

"Ayrıca çocukların bağımlılık geliştirmesine yol açabilecek hizmetlerin sunulmaması öngörülüyor. Ebeveyn kontrol araçlarının Türkçe dil seçeneği içermesi, kolayca bulunup etkinleştirilebilmesi ve farklı cihazlarda kullanılabilmesi de düzenlemenin getirdiği yükümlülükler arasında bulunuyor."

1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek uygulamanın, paylaşılan bilgilendirmeye göre bu tarihten itibaren açılacak yeni hesaplar için geçerli olacağını aktaran Elmas, mevcut sosyal medya hesapları için yaş doğrulama süresinin ise 31 Mart 2027'ye kadar devam edeceğini kaydetti.

"SAHTE SMS, E-POSTA VE BAĞLANTILARA İTİBAR EDİLMEMELİ"

Elmas, vatandaşların bu süreçte resmi açıklamaları takip etmelerinin önemine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Hesabınız kapatılacak, hemen yaş doğrulaması yapın" gibi ifadelerle vatandaşları paniğe sevk etmeye çalışan mesajlara karşı dikkatli olunması gerekmekte, kişisel ve finansal bilgileri ele geçirmeyi amaçlayan sahte SMS, e-posta ve bağlantılara itibar edilmemeli, işlemler yalnızca resmi kanallar üzerinden gerçekleştirilmelidir."

Çocukların dijital dünyada güvenle var olabilmesi için koruyucu, önleyici ve sorumlu bir yaklaşımı birlikte geliştirmeleri gerektiğinin altını çizen Elmas, "Ailelerimizin bilinçli rehberliği, platformların yükümlülüklerini yerine getirmesi ve kamu kurumlarının koordinasyonu bu sürecin temel unsurlarıdır. Hedefimiz, çocuklarımızın haklarını ve mahremiyetini koruyan, güvenli ve sağlıklı bir dijital ortamın güçlendirilmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
Sosyal MedyaSosyal MedyaNazım ElmasTeknolojiE-DevletGüncelMedyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Canlı yayında küstah Türkiye sözleri: Sahada anlayacakları şekilde karşılık veririz Canlı yayında küstah Türkiye sözleri: Sahada anlayacakları şekilde karşılık veririz
İşte Fenerbahçe’nin 1 numaralı hoca adayı İşte Fenerbahçe'nin 1 numaralı hoca adayı
Eski eş dehşeti İki çocuğunun annesini katledip son kurşunu kendine sıktı Eski eş dehşeti! İki çocuğunun annesini katledip son kurşunu kendine sıktı
Cuesta, Galatasaray’a geri dönüyor Cuesta, Galatasaray'a geri dönüyor
Asgari ücret ne kadar olacak İşte masadaki rakam Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki rakam
Elektrikte devlet desteği düşürüldü 6,5 milyon aboneye zam göründü Elektrikte devlet desteği düşürüldü! 6,5 milyon aboneye zam göründü
Ekim bitmeden kış bastırdı Kar yolları kapladı, araçlar yolda kaldı Ekim bitmeden kış bastırdı! Kar yolları kapladı, araçlar yolda kaldı
Fenerbahçe’de İsmail Kartal’ın gidişine en çok onlar mutlu oldu Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın gidişine en çok onlar mutlu oldu
Kayıp durdurulamıyor Altın fiyatlarında sert düşüş Kayıp durdurulamıyor! Altın fiyatlarında sert düşüş
Fenerbahçe’de Asensio depremi Taraftarlar şokta Fenerbahçe'de Asensio depremi! Taraftarlar şokta
Sinem Dedetaş’ın dudağının kenarındaki kızarıklığın nedeni belli oldu Sinem Dedetaş'ın dudağının kenarındaki kızarıklığın nedeni belli oldu
Şamil Tayyar’dan valiler kararnamesi iddiası: Bazı valiler fona bulaşmış Şamil Tayyar'dan valiler kararnamesi iddiası: Bazı valiler fona bulaşmış
18:36
Real Madridli futbolcunun eşi, 74 kişinin öldüğü tren kazasındaki faciadan dakikalarla kurtuldu
Real Madridli futbolcunun eşi, 74 kişinin öldüğü tren kazasındaki faciadan dakikalarla kurtuldu
18:25
Kulüplerimizi de ilgilendiriyor Afrika Uluslar Kupası için yeni karar
Kulüplerimizi de ilgilendiriyor! Afrika Uluslar Kupası için yeni karar
17:44
Beşiktaş’ın Hapoel Beer-Sheva maçını oynayacağı ülke belli oldu
Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva maçını oynayacağı ülke belli oldu
17:25
Sakarya Pamukova’da altyapı kazısında antik yazıtlı taş blok bulundu
Sakarya Pamukova'da altyapı kazısında antik yazıtlı taş blok bulundu
17:25
Beklenen haber yıllar sonra geldi Memurları ilgilendiren maaş kararı
Beklenen haber yıllar sonra geldi! Memurları ilgilendiren maaş kararı
17:21
İYİ Partili Erhan Usta’dan yeni açıklama Genel Başkanı Dervişoğlu’na baş kaldırdı
İYİ Partili Erhan Usta'dan yeni açıklama! Genel Başkanı Dervişoğlu'na baş kaldırdı
17:18
Napoli’den Fenerbahçe’yi kızdıracak Lukaku itirafı: Şanslıydık, onu sattık
Napoli'den Fenerbahçe'yi kızdıracak Lukaku itirafı: Şanslıydık, onu sattık
16:43
Boşandığı eşini öldürdükten sonra intihar eden adamın cebinden not çıktı
Boşandığı eşini öldürdükten sonra intihar eden adamın cebinden not çıktı
16:40
Fenerbahçe milli araya kadar Dirk Kuyt’a emanet
Fenerbahçe milli araya kadar Dirk Kuyt'a emanet
16:34
Şamil Tayyar’dan valiler kararnamesi iddiası: Bazı valiler fona bulaşmış
Şamil Tayyar'dan valiler kararnamesi iddiası: Bazı valiler fona bulaşmış
16:26
Kayıp durdurulamıyor Altın fiyatlarında sert düşüş
Kayıp durdurulamıyor! Altın fiyatlarında sert düşüş
16:06
Elektrikte devlet desteği düşürüldü 6,5 milyon aboneye zam göründü
Elektrikte devlet desteği düşürüldü! 6,5 milyon aboneye zam göründü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 18:55:12. #.0.3#
SON DAKİKA: 15 yaşın altındakiler dikkat! 1 Kasım'dan itibaren sosyal medya yasaklanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android