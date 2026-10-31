CHP\'li Demir, Türk Telekom\'da işten çıkarma ve tayin iddialarını Meclis\'e taşıdı

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, Türk Telekom'da yaşanan işten çıkarmalara ilişkin önergesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na, "Türk Telekom AŞ bünyesinde 1 Ocak 2026 tarihinden bugüne kadar kaç işçi işten çıkarılmış veya iş sözleşmesini sona erdirmek zorunda bırakılmıştır? İşten ayrılma tekliflerini kabul etmeyen işçilerin farklı illere tayin edildiği ve tayin kararını kabul etmemeleri halinde işten çıkarılabileceklerinin bildirildiği iddiaları doğru mudur?" sorularını yöneltti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Deniz Demir, Türk Telekom'da yaşanan işten çıkarmaları, taşeronlaşma uygulamalarını ve çalışanlara yönelik şehirler arası tayin iddialarını TBMM gündemine taşıdı. Demir, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verirken, yaşananların tüm boyutlarıyla incelenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasını da istedi.

Türk Telekom'da 2026 yılı başından itibaren ARTES uygulaması kapsamında bazı saha hizmetlerinin taşeron firmalara devredildiği, yüzlerce çalışanın işten çıkarıldığı ve taşeron firmalara geçmeyi kabul etmeyen çalışanların farklı illere tayin edildiği yönündeki iddialar olduğunu belirten Demir, çalışanların iş güvencesinin tehdit altında olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Türk Telekom'da çalışanlar ya taşeron firmalara geçmeye ya da yıllardır kurdukları düzeni geride bırakmaya zorlandıklarını söylüyor. İstanbul'da yaşayan, çocuğu okula giden, eşi çalışan bir işçiye başka bir şehre tayin kararı bildiriliyor. Kabul etmezse işini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyor. Bir işçiyi ekmeğiyle ailesi arasında tercihe zorlamak kabul edilemez. Bu iddiaların derhal açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Türk Telekom, Türkiye'nin haberleşme altyapısında kritik bir konuma sahip. Arıza, bakım, tesis ve onarım gibi hizmetlerin taşeron firmalara devredilmesi yalnızca çalışanları değil, haberleşme hizmetlerinin güvenliğini ve kalitesini de ilgilendiriyor. ARTES uygulamasıyla ne hedefleniyor? Türk Telekom'da yeni bir özelleştirme sürecinin hazırlığı mı yapılıyor? Bu soruların yanıtını kamuoyu bilmek zorunda."

Demir, Uraloğlu'na şu soruları yöneltti:

"Habere konu iddialar doğru mudur? Türk Telekom AŞ bünyesinde 1 Ocak 2026 tarihinden bugüne kadar kaç işçi işten çıkarılmış veya iş sözleşmesini sona erdirmek zorunda bırakılmıştır? Bu sayı, illere ve çalışanların görev alanlarına göre nedir?

2026 yılı sonuna kadar kaç işçinin daha işten çıkarılmasının planlandığına ilişkin Bakanlığınıza ulaşan bir bilgi veya değerlendirme bulunmakta mıdır?

ARTES adı verilen uygulamanın kapsamı, hukuki dayanağı ve gerekçesi nedir? Hangi hizmetler, hangi tarihler itibarıyla taşeron firmalara devredilmiştir?

İşten ayrılma tekliflerini kabul etmeyen işçilerin farklı illere tayin edildiği ve tayin kararını kabul etmemeleri halinde işten çıkarılabileceklerinin bildirildiği iddiaları doğru mudur? Bu iddialara ilişkin herhangi bir inceleme başlatılmış mıdır? 2026 yılı içerisinde Türk Telekom bünyesinde şehirler arası tayin kararı verilen toplam çalışan sayısı nedir?

Çalışanların aile bütünlüğünü, çocuklarının eğitimini ve yerleşik yaşam düzenlerini etkileyen tayin kararlarında hangi nesnel ölçütler esas alınmaktadır? Çalışanların itiraz ve başvuru hakları konusunda hangi güvenceler bulunmaktadır?

Taşeronlaşma uygulamalarının haberleşme altyapısının güvenliği, arıza müdahale süreleri, hizmet kalitesi ve teknik personelin yeterliliği üzerindeki etkilerine ilişkin bir risk analizi yapılmış mıdır?

İşten çıkarma ve tayin uygulamalarına ilişkin iddiaların araştırılması, işçilerin kazanılmış haklarının korunması ve sendikayla etkin diyalog kurulması için Bakanlığınızca hangi adımlar atılacaktır? Sendika ile görüşme gerçekleştirilmiş midir?

ARTES uygulamasının asıl amacının adım adım Türk Telekom AŞ'yi özelleştirme olduğuna ilişkin iddialar doğru mudur? Hizmetlerin taşeron firmalara aktarılmasının gerekçeleri nelerdir?"