CHP\'den Özgür Özel temizliği! Siteden silindi

ALI YANIK:

Normaldir, Ne Özgür Özel nede Ekrem İMAMOĞLU kendisine pas vermeyince, toplum hatta ailesinden bile tepki alınca gündemde bir şekilde kalmaya çalışacak, fakat dökülüyorsun, battıkca batıyorsun kol kes, zarar kes 3 koyun al çaldirmamak ve kaybetmemek şartı ile köye dön