CHP'den Özgür Özel temizliği! Siteden silindi - Son Dakika
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CHP'den Özgür Özel temizliği! Siteden silindi

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CHP\'den Özgür Özel temizliği! Siteden silindi
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CHP’nin resmi internet sitesinden Özgür Özel’in genel başkanlığı dönemine ait haber, basın açıklaması, TBMM konuşması ve yazılı açıklamalar kaldırıldı. Sitede, Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlıktan ayrıldığı Kasım 2023 ile mutlak butlan kararının verildiği Mayıs 2026 arasındaki yaklaşık 3 yıla ait hiçbir içerik bulunmuyor.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin mutlak butlan kararı Yargıtay’da beklerken, partinin resmi internet sitesindeki değişiklik dikkat çekti. “chp.org.tr” adresli siteden Özgür Özel’in genel başkanlığı dönemine ait içeriklerin tamamı kaldırıldı.

MUTLAK BUTLAN KARARI YARGITAY’DA

CHP’nin 4-5 Kasım 2023'te düzenlenen 38. Olağan Kurultayı’na yönelik 21 Mayıs 2026 tarihli mutlak butlan kararı Yargıtay’da bulunuyor. Bu süreçte partinin resmi internet sitesinde, Özel’in genel başkan seçildiği kurultaydan mutlak butlan kararına kadar geçen döneme ait içeriklerin yer almadığı görüldü.

TÜM SEKMELERDE AYNI TABLO

Sitede TBMM konuşmaları, miting konuşmaları, etkinlik konuşmaları, basın açıklamaları, yazılı açıklamalar, sosyal medya paylaşımları, TV programları, röportajlar, kabuller, haberler, kurultay konuşmaları ve yurt dışı konuşmaları başlıklı sekmelerin tamamında içeriklerin Kasım 2023'ten Mayıs 2026'ya atladığı belirlendi.

CHP'den Özgür Özel temizliği! Siteden silindi
CHP'nin resmi internet sitesinin "Basın Açıklamaları" sekmesinde tarihin 11.10.2023'ten 02.07.2026'ya atladığı görüldü

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARININ AÇIKLAMALARI DA SİLİNDİ

Özel’in açıklamalarının yanı sıra, 3 yıl boyunca sitede yayımlanan genel başkan yardımcılarının basın açıklamaları da kaldırıldı. Sözcülerin basın toplantıları, parti yöneticilerine ait bültenler, TBMM faaliyetleri, raporlar ve fotoğraflar da siteden silinen içerikler arasında yer aldı.

CHP'den Özgür Özel temizliği! Siteden silindi

EYLÜL’DE DE BİR AÇIKLAMA KALDIRILMIŞTI

CHP’nin resmi sitesinden eylül ayında da Özgür Özel’in 18 Mart’ta CHP Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısına ait açıklama kaldırılmıştı.

Kaynak: ANKA
Cumhuriyet Halk PartisiKemal KılıçdaroğluÖzgür ÖzelPolitikaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • NECO D.D. NECO D.D.:
    Butlancıların Yeni Partiye olan düşmanlığının bir sonucu,Özel,neyi yanlış söylemiş 2 1 Yanıtla
  • ALI YANIK ALI YANIK:
    Normaldir, Ne Özgür Özel nede Ekrem İMAMOĞLU kendisine pas vermeyince, toplum hatta ailesinden bile tepki alınca gündemde bir şekilde kalmaya çalışacak, fakat dökülüyorsun, battıkca batıyorsun kol kes, zarar kes 3 koyun al çaldirmamak ve kaybetmemek şartı ile köye dön 0 1 Yanıtla
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