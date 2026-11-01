CHP\'den Özgür Özel temizliği! Siteden silindi

CHP'den Özgür Özel temizliği! Siteden silindiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP’nin resmi internet sitesinden Özgür Özel’in genel başkanlığı dönemine ait haber, basın açıklaması, TBMM konuşması ve yazılı açıklamalar kaldırıldı. Sitede, Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlıktan ayrıldığı Kasım 2023 ile mutlak butlan kararının verildiği Mayıs 2026 arasındaki yaklaşık 3 yıla ait hiçbir içerik bulunmuyor.
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin mutlak butlan kararı Yargıtay’da beklerken, partinin resmi internet sitesindeki değişiklik dikkat çekti. “chp.org.tr” adresli siteden Özgür Özel’in genel başkanlığı dönemine ait içeriklerin tamamı kaldırıldı.
MUTLAK BUTLAN KARARI YARGITAY’DA
CHP’nin 4-5 Kasım 2023'te düzenlenen 38. Olağan Kurultayı’na yönelik 21 Mayıs 2026 tarihli mutlak butlan kararı Yargıtay’da bulunuyor. Bu süreçte partinin resmi internet sitesinde, Özel’in genel başkan seçildiği kurultaydan mutlak butlan kararına kadar geçen döneme ait içeriklerin yer almadığı görüldü.
TÜM SEKMELERDE AYNI TABLO
Sitede TBMM konuşmaları, miting konuşmaları, etkinlik konuşmaları, basın açıklamaları, yazılı açıklamalar, sosyal medya paylaşımları, TV programları, röportajlar, kabuller, haberler, kurultay konuşmaları ve yurt dışı konuşmaları başlıklı sekmelerin tamamında içeriklerin Kasım 2023'ten Mayıs 2026'ya atladığı belirlendi.
GENEL BAŞKAN YARDIMCILARININ AÇIKLAMALARI DA SİLİNDİ
Özel’in açıklamalarının yanı sıra, 3 yıl boyunca sitede yayımlanan genel başkan yardımcılarının basın açıklamaları da kaldırıldı. Sözcülerin basın toplantıları, parti yöneticilerine ait bültenler, TBMM faaliyetleri, raporlar ve fotoğraflar da siteden silinen içerikler arasında yer aldı.
EYLÜL’DE DE BİR AÇIKLAMA KALDIRILMIŞTI
CHP’nin resmi sitesinden eylül ayında da Özgür Özel’in 18 Mart’ta CHP Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısına ait açıklama kaldırılmıştı.
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