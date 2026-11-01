Mekke Anlaşması teklifi bu hafta Genel Kurul\'da görüşülecek, Fidan bilgilendirecek

(TBMM) - TBMM'de bu hafta Genel Kurul'da Mekke Anlaşması'na ilişkin kanun teklifinin ele alınması bekleniyor. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bütçesi görüşülecek beş bakanlık arasında Hazine ve Maliye Bakanlığı da bulunuyor.

TBMM'de komisyonlarda ve Genel Kurul'da yoğun mesai devam edecek. Genel Kurul'da bu hafta Türk Kızılay Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor. Türk Kızılay'ın görev ve yetkileri ile mali hak ve muafiyetlerini müstakil olarak düzenleyen kanun teklifine göre, afet ve acil durumlarda stratejik ürünler Kızılay iştiraklerinden ihalesiz temin edilebilecek. Uluslararası Kızılay-Kızılhaç ağından Türkiye'ye gelecek yardımları kabulde yetkili kuruluş Türk Kızılay olacak. Olağanüstü dönemler, afet ve savaş zamanlarında Kızılay faaliyetleri için bölgede görev yapan personele nakdi tazminat ödenecek.

Toplam 9 madde olan Türk Kızılay Kanunu Teklifi'nin ilk üç maddesi görüşüldükten sonra, pay sahiplerine yapılacak ödemeler nedeniyle Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri öne çekilmişti.

Öte yandan, Mekke Anlaşması'na ilişkin kanun teklifinin bu hafta Genel Kurul gündemine alınması öngörülüyor. Türkiye, Pakistan ve Suuri Arabistan tarafından 7 Ağustos 2026 tarihinde imzalayan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da Genel Kurul'da bilgilendirme yapması bekleniyor. Mekke Anlaşması'na ilişkin kanun teklifi geçen hafta Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilmişti.

BEŞ BAKANLIĞIN BÜTÇESİ GÖRÜŞÜLECEK

TBMM'de 2027 yılı bütçe teklifi maratonu sürüyor. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yarın günü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, salı günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çarşamba günü Ticaret Bakanlığı, perşembe günü Hazine ve Maliye Bakanlığı, cuma günü Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçeleri ile Sayıştay raporları görüşülecek.

KİT KOMİSYONU

KİT Komisyonu, denetimi kapsamındaki kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı ortaklık, müessese ve iştiraklerin 2023 ve 2024 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarını görüşmeye devam ediyor. Bu hafta Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, TCDD Taşımacılık AŞ, TCDD Teknik Mühendislik ve Müşavirlik AŞ, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ'nin hesapları incelenecek.

Partilerin grup toplantılarının salı ve çarşamba günleri yapılması bekleniyor.