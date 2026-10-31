DEVA\'dan istifa eden Gaziantep vekili Kaya\'nın Yeni Yol\'da kalacağı öğrenildi

Haber: Emine DALFİDAN

(TBMM) - DEVA Partisi'nden istifa eden Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, başka bir partiye geçip geçmeyeceği konusunda, "Hemşehrilerimle istişareler yapacağım. Hangi istikamete gideceğime hemşehrilerim karar verir' ifadesini kullandı. Kaya'nın, Yeni Yol'un TBMM'de grup olarak devam edebilmesi için bir süre daha gruptan ayrılmayacağı öğrenildi.

Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, DEVA Partisi'nden istifa etti. Ertuğrul Kaya, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, başka bir partiye geçip geçmeyeceği veya hangi partiye geçeceği sorusu üzerine "Ben Gaziantep Milletvekiliyim. Hemşehrilerimle istişareler yapacağım, buna hemşehrilerim karar verir. Hemşehrilerimin çizdiği istikamet doğrultusunda gideceğim" dedi.

Yeni Yol Grubu'ndan ayrılıp ayrılmadığı, Yeni Yol Grubu'nun düşüp düşmediği sorusu üzerine, "Orada bileşenler farklı. Yeni Yol Grubu'ndaki arkadaşlarımız gerekli görürlerse açıklama yaparlar" ifadesini kullandı.

Ertuğrul Kaya'nın grubunun devam etmesi için bir süre daha Yeni Yol'da kalacağı öğrenildi.

DAHA ÖNCE YENİDEN REFAH DEVREYE GİRMİŞTİ

Yeni Yol'un milletvekili sayısı TBMM'de grup oluşturmak için en alt sınır olan 20 milletvekilinden oluşuyor. Kani Torun'un 31 Ağustos'ta Yeni Yol'dan ayrılması üzerine grubun düşmemesi için Yeniden Refah Partisi'nin girişimiyle Konya Milletvekili Ali Yüksel Yeni Yol'a katılmıştı.