Sosyal medyada yeni dönem başladı! Bunu yapmayanın hesabı kapatılacak - Son Dakika
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Sosyal medyada yeni dönem başladı! Bunu yapmayanın hesabı kapatılacak

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Sosyal medyada yeni dönem başladı! Bunu yapmayanın hesabı kapatılacak
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Türkiye'de 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya hesabı açmasını yasaklayan düzenleme bugün yürürlüğe girdi. 15-17 yaş arasındaki kullanıcılar ise e-Devlet üzerinden yaş doğrulaması yaparak kısıtlı hizmet alabilecek. Mevcut hesaplar için 31 Mart 2027'ye kadar süre tanınırken, kurallara uymayan platformlara para cezası, reklam yasağı ve bant daraltma yaptırımları uygulanabilecek.

Türkiye'de sosyal medya kullanımına yönelik yeni düzenleme bugün (1 Kasım 2026) yürürlüğe girdi. Artık 15 yaşından küçük çocuklar sosyal medya platformlarında yeni hesap açamayacak. 15-17 yaş arasındaki kullanıcılar ise yaş doğrulaması yaparak belirli kısıtlamalarla sosyal medya kullanabilecek. Mevcut hesaplar için 31 Mart 2027'ye kadar uyum süreci tanınırken, kurallara uymayan platformlara para cezası, reklam yasağı ve bant daraltma gibi yaptırımlar uygulanabilecek.

KANUN VE YÖNETMELİK BUGÜN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Sosyal medya platformlarına yaş doğrulama ve çocukların çevrimiçi ortamda korunmasına ilişkin yeni yükümlülükler getiren düzenleme, 1 Kasım 2026 itibarıyla uygulanmaya başlandı.

15 yaş sınırı, 7578 sayılı Kanun'la İnternet Kanunu'nda yapılan değişiklikle getirildi. 1 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliğin, yayımından 6 ay sonra yürürlüğe girmesi öngörülmüştü.

Uygulamanın ayrıntılarını belirleyen "Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Çocuklara Özgü Ayrıştırılmış Hizmet Sunulmasına ve Yaş Doğrulamaya İlişkin Yönetmelik" ise 10 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Siber Güvenlik Başkanlığınca hazırlanan yönetmelik de bugün yürürlüğe girdi.

15 YAŞ ALTINDAKİ ÇOCUKLAR HESAP AÇAMAYACAK

Yeni düzenlemeye göre sosyal medya platformları, 15 yaşını doldurmamış kullanıcıların hesap açmasına izin vermeyecek. Yaş doğrulaması sonucunda kullanıcının 15 yaşından küçük olduğunun belirlenmesi halinde hesap açma talebi reddedilecek.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin açıklamasına göre, 1 Kasım itibarıyla uygulanmaya başlayan bu kural ilk aşamada yalnızca yeni açılacak hesapları kapsayacak.

Daha önce açılmış hesaplar için ise belirlenen takvim doğrultusunda geçiş süreci uygulanacak.

15-17 YAŞ ARASINDAKİ KULLANICILARA KISITLAMA

15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşından küçük kullanıcılar sosyal medya platformlarını kullanmaya devam edebilecek. Ancak bu yaş grubundaki kullanıcıların hesaplarına çocukların korunmasını amaçlayan çeşitli sınırlamalar getirilecek.

Yeni düzenlemeyle 15-17 yaş arasındaki kullanıcıların hesapları varsayılan olarak gizli olacak. Bu hesaplardan canlı yayın açılamayacak ve kullanıcılara kişiselleştirilmiş reklam gösterilemeyecek.

Ekran bağımlılığını artırdığı değerlendirilen sonsuz kaydırma özelliği de çocuk hesaplarında kullanılamayacak.

Ayrıca çocuklara yalnızca takip ettikleri hesaplar mesaj gönderebilecek. Diğer kullanıcılar ise çocuk hesaplarının takipçi ve takip edilen listelerini görüntüleyemeyecek.

YAŞ DOĞRULAMASI E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, daha önce yaptığı açıklamada yaş doğrulama sisteminin e-Devlet altyapısı üzerinden işleyeceğini bildirmişti.

Buna göre sosyal medya platformlarında yeni hesap açmak isteyen kullanıcılar, e-Devlet sistemine giriş yaparak Siber Güvenlik Başkanlığının hizmeti üzerinden dijital bir yaş doğrulama belirteci oluşturacak.

Oluşturulan belirteç ilgili sosyal medya platformuna iletilecek. Böylece platform, kullanıcının hangi yaş grubunda bulunduğunu doğrulayabilecek.

KİŞİSEL BİLGİLER PLATFORMLARLA PAYLAŞILMAYACAK

Yaş doğrulaması için oluşturulan dijital belirteç, kullanıcının adı veya kimlik numarası gibi kişisel bilgilerini sosyal medya platformlarıyla paylaşmayacak.

Belirteç yalnızca kullanıcının 15 yaşını doldurup doldurmadığını, 15 yaşını doldurmuşsa 18 yaşına ulaşıp ulaşmadığını gösterecek.

Türkiye'de yaşamayan veya ülkede geçici olarak bulunan kullanıcılar ise yaş doğrulama denetiminden muaf tutulacak.

ŞÜPHELİ HESAPLAR GEÇİCİ OLARAK ASKIYA ALINACAK

Yeni sistemde yaş doğrulaması yalnızca hesap açılışı sırasında yapılmayacak. Sosyal medya şirketleri, kullanıcıların yaşlarını kendi teknolojik yöntemleriyle değerlendirmeyi sürdürecek.

Bir hesabın 15 yaşından küçük bir çocuk tarafından kullanıldığına ilişkin şüphe oluşması halinde söz konusu hesap geçici olarak askıya alınacak.

Kullanıcıdan e-Devlet üzerinden yeniden yaş doğrulaması yapması istenecek. Böylece hesap açılışında ve kullanım sürecinde yaş kontrolü sağlanacak.

MEVCUT HESAPLAR İÇİN SON TARİH 31 MART 2027

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte mevcut sosyal medya hesapları için de uyum süreci başladı.

Daha önce açılmış hesapların yeni kurallara uygun hale getirilmesi için 31 Mart 2027 tarihine kadar süre tanındı.

Kullanıcıların yaş doğrulama işlemlerini bu tarihe kadar tamamlaması gerekecek. Yapılacak kontroller sonucunda 15 yaşından küçük çocuklara ait olduğu belirlenen hesaplar kapatılacak.

Böylece bugün itibarıyla yeni hesap açacak 15 yaş altındaki çocuklara yasak uygulanırken, mevcut hesaplar için geçiş süreci devam edecek.

KURALLARA UYMAYAN PLATFORMLARA AĞIR YAPTIRIM

Yeni düzenlemeyle sosyal medya şirketlerine de önemli sorumluluklar yüklendi.

15 yaşından küçük çocuklara hizmet sunmayı sürdüren, yaş doğrulama sistemini kurmayan veya çocuk hesaplarına yönelik kısıtlamaları uygulamayan platformlar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) yaptırımlarıyla karşı karşıya kalabilecek.

Kurallara uymayan platformlara idari para cezası ve reklam yasağı uygulanabilecek. Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde kademeli bant daraltma yaptırımı da devreye alınabilecek.

AİLELERE E-DEVLET ŞİFRESİ UYARISI

Yeni düzenlemenin ardından ailelere de önemli uyarılarda bulunuldu.

Uzmanlar, yaş doğrulama sisteminin etkili olabilmesi için ebeveynlerin e-Devlet şifrelerini çocuklarıyla paylaşmaması gerektiğini vurguladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ise yeni düzenlemenin dolandırıcılık girişimlerinde kullanılabileceğine dikkat çekti.

Yaş doğrulama işlemi bahanesiyle gönderilen sahte mesajlara ve yönlendirmelere karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

Yetkililer, yaş doğrulama işlemlerinde yalnızca resmi e-Devlet kanallarının kullanılmasını, şifrelerin ve kişisel bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmamasını tavsiye etti.

Sosyal medyada yeni dönem yarın başlıyor! 15 yaş altına hesap yokSosyal medyada yeni dönem yarın başlıyor! 15 yaş altına hesap yok
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    Yorumlar (1)

  • Hakan Hakan:
    cok guzel 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Sosyal medyada yeni dönem başladı! Bunu yapmayanın hesabı kapatılacak - Son Dakika
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