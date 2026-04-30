Gülistan\'ın ablası Aygül Doku: Hayvanın avına yapmayacağı kötülükleri yapmışlar

30.04.2026 15:40  Güncelleme: 15:41
Gülistan Doku soruşturması kapsamında Doku ailesinden DNA örneği alınırken, Gülistan'ın ablası Aygül Doku konuştu. Doku, "Zaten kızımızı çok canice öldürmüşler, 6 yılda bir hayvanın doğada kendi avına yapmayacağı kötülüğü bize yapmışlar. Bizim tek isteğimiz, kızımızın bir an önce naaşının bulunmasıdır. " dedi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazılarak Gülistan Doku'nun annesi ve babasının DNA örneklerinin alınması istendi. Talebin ardından Ergani ilçesinden Diyarbakır'a gelen Gülistan Doku'nun anne ve babasının DNA'ları Adli Tıp Kurumundan alındı. Alınan örneklerin, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in aracındaki izlerle karşılaştırılacağı öğrenildi.

Sürece ilişkin bilgi veren ailenin avukatı Ali Çimen şunları söyledi: "Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırlık dosyasında baş şüpheli Tuncay Sonel, işlediği kişisel suçlardan dolayı yargılanıyordu. Yargılanmasının temelini de görevi sırasında yapmış olduğu örtbasa yönelik eylemler oluşturuyordu. Bugün itibarıyla Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla anne Bedriye Doku ve baba Halit Doku'dan kapsamlı ve çeşitli şekilde DNA'ları alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün ortak bir çalışmasıyla DNA incelemesi yapılacak dosyada. Bunun dosyamız açısından önemi şu; şu ana kadar biliyorsunuz bizim de taleplerimiz hep o yönlüydü.

"TUNCAY SONEL YÖNÜNDEN SORUŞTURULUYOR"

Baş şüpheli Tuncay Sonel'in insan öldürmeye yönelik eyleminden de hakkında bir soruşturma yürütülmesi gerektiğidir. Bu işlem ile biz görüyoruz ki artık onunla ilgili, insan öldürülmeye yönelik olarak da delillerin toplandığını görüyoruz. Bunu Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı yapıyor. Bunun bilinmesi gerekir. Tuncay Sonel suç soruşturması kapsamında alınan bir DNA bu ve burada bir de çeşitlilik var, bir gelişme var. Tabii dosyanın gizliliği yönünden bizim de onu söylememiz doğru olmaz. İşlemler tamamlandıktan sonra ama tabii ki çok ciddi bir ilerleme sağlandı.

Ondan dolayı da buna ihtiyaç duyuldu. Dosyamız açısından dediğim gibi katkısı artık Tuncay Sonel yönünden ve insan öldürmeye yönelik olarak soruşturma işlemleri yapıldığını görüyoruz. Anneden, bizim duyduğumuz kadarıyla saç, doku, kan ve tırnak örnekleri alındı. Çok kapsamlı bir araştırmaydı. Çok kapsamlı bir yazı hazırlanmıştı. Çok titiz bir soruşturma yürütüldüğünü görüyoruz. Soruşturmanın sonuçlarını bekliyoruz artık."

"TUNCAY SONEL BU SERVETİ NREDEN GETİRMİŞ?"

Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku da şu ifadeleri kullandı: "Geldiğimiz aşamada bugün annemden ve babamdan DNA örneği alındı. Çok ciddi bir şekilde çalışmalar sürdürülüyor. Zaten kızımızı çok canice öldürmüşler, 6 yılda bir hayvanın doğada kendi avına yapmayacağı kötülüğü bize yapmışlar. Bizim tek isteğimiz, kızımızın bir an önce naaşının bulunmasıdır. Anne ve babamın dünyadayken o mezar taşında bir Fatiha okuması, 6 yıldır anne babamızın zaten tek isteği, ailemizin tek isteği bu. Düşünün ki dönemin valisi Tuncay Sonel, kızımızı koruması gereken, bize evladımızı vermesi gereken kişiydi. Oğlu Mustafa Türkay Sonel tarafından kızımız canice öldürülmüş ki bu gizli tanık beyanı Şubat'ın. O yetmemiş. O da bizi ve devletin bütün kurumlarını köprüye götürüp, 220 günden daha fazla bizi köprüde mağdur etmiştir. Sadece bunlar değil. Tuncay Sonel ki bu serveti nereden getirmiş; bilmiyorum.

"BU ŞEYTANIN MAL VARLIĞINA EL KONULMALI"

Özellikle bakanlarımıza buradan çağrımızdır. Bir an önce bu şeytanın mal varlığına el konulması gerekmektedir. Milyonlarca lira para harcanmış. Bu parayı nereden getirmiş de kızımızın bütün delillerini bu kadar silebilmiş? Bu yüzden daha fazla delil silmemesi adına, daha fazla insan satın almama, insanın vicdanını satın almama adına bunun mal varlığına el konulması elzemdir ki sayın savcılarım ve bakanlarımız bu konuyu bizden daha iyi biliyor ve takip de ediyorlar. Tek isteğimiz, bir an önce kızımızın naaşına ulaşmaktır.

Bizim isteğimiz; bu canilerin bakın bir değil, iki değil, üç değil, hastane kayıtlarını silene kadar, sim kartını silene kadar bir sürü kişi bu olayın içinde. Bir suç şebekesi var Tuncay Sonel'in. Bu suç şebekenin adalet önünde hesap vermesini istiyoruz ki ülkemizde yaşayan hiçbir genç kızımıza, hiçbir çocuğumuza bir daha bu kadar canice cüretkar davranmasınlar."

"BU DAVANIN PEŞİNİ BİZ BIRAKSAK, TÜRKİYE BIRAKMAZ"

Aygül Doku, "Çok zor yıllar geçirdik, geçiriyoruz. Sabahları biz Gülistan'ı uyandırmaya kıyamazdık. Çok büyük bir kötülük. Ama biz umutluyuz, kızımızın en azından bir saç teline ulaşabileceğimizi umut ediyoruz. Gülistan'ımızın naaşı bulunmadan da bu katiller, bu caniler, bu örtbasçılar, bu tecavüzcüler adalete hesap vermeden de bu davanın peşini biz bıraksak, Türkiye bırakmaz. Tuncay Sonel her şeyi şeytanca hesaplamış ama hala şeytanlığını devam etmeye çalışıyor. Diyor ki 'Ailenin isteği üzerine ben su çalışmalarını devam ettirdim.' Çok basit bir şekilde çürütülebilir. Eski haberlerimize bakıldığı zaman, köprüye bakıldığı zaman biz ilk günden beri zaten kızımızın intihar etmediğini söyleyen bir aileydik. Şimdi siz evladınızı tanımaz mısınız? Biz dedik ki kızımız bizi aradı, eve gelecekti. Gülistan saçını boyamaya kıyamazdı. 'Nasıl canına kıysın' diyorduk. Biz, 'Kızımız intihar etmedi' dedikçe, Tuncay Sonel bizi o köprüye götürüyordu. ve dalgıç ağabeylerimiz ki emekleri çok büyüktür. Tekrar emeklerine sağlık. Çalışıyorlardı. Sonuçta görevlerini yapıyorlardı. Onlar ısrarla, 'Gidin, kızınız burada yok' denilen emekçilerdir. Dalgıç ağabeylerimiz de tanık olarak dinlenilebilir. Dalgıç ağabeylerimize en son dediler ki 'Aileye bilgi vermeyin. Gülistan burada yok' diye. Onlar ona rağmen gelip, bize bilgi verdiler. Dayanamıyorlardı. 'Bu sizi kandırıyor' diyordu. Tamamen Tuncay Sonel'in iddiasının yalan olduğu geçmişteki bir yaptığımız haberle bile çürütülebilir" dedi.

Kaynak: DHA

Van’da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı Van'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı
Eski Hakkari Belediye Başkanı yeniden 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı Eski Hakkari Belediye Başkanı yeniden 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
Adana’nın Kozan ilçesini sel vurdu Adana'nın Kozan ilçesini sel vurdu
Kızının nişanına 2 gün kala eşini öldüren sanık: Kendimi kaybettim, cinnet geçirdim Kızının nişanına 2 gün kala eşini öldüren sanık: Kendimi kaybettim, cinnet geçirdim
ABD Merkez Bankası, faizi sabit tuttu ABD Merkez Bankası, faizi sabit tuttu
Polatlı’da bulunan kemik parçaları Bünyamin Koçak dosyasını yeniden gündeme taşıdı Polatlı'da bulunan kemik parçaları Bünyamin Koçak dosyasını yeniden gündeme taşıdı
Putin Trump’ı İran’a kara operasyonu konusunda uyardı: Kabul edilemez Putin Trump'ı İran’a kara operasyonu konusunda uyardı: Kabul edilemez
Ankara’da ahırdan kaçan kurbanlıklar oto tamirciye daldı Ankara’da ahırdan kaçan kurbanlıklar oto tamirciye daldı
Barolar Birliği’nden meslektaşlarının öldürülmesine sert tepki Barolar Birliği’nden meslektaşlarının öldürülmesine sert tepki
Kozan’da sel faciası: Araçtan atlayan 2 kişiden biri hayatını kaybetti Kozan’da sel faciası: Araçtan atlayan 2 kişiden biri hayatını kaybetti
ABD Senato adayından skandal sözler: Ayasofya iade edilmezse Türkiye’ye ithalat yasağı ABD Senato adayından skandal sözler: Ayasofya iade edilmezse Türkiye’ye ithalat yasağı
Orta Doğu’daki ABD denizcileri, yemeklerinin fotoğrafını paylaştı Orta Doğu'daki ABD denizcileri, yemeklerinin fotoğrafını paylaştı
FED Başkanı Powell’dan brent petrol uyarısı: Henüz zirveye ulaşmadı FED Başkanı Powell'dan brent petrol uyarısı: Henüz zirveye ulaşmadı

16:57
Kuruluş süreci tamamlandı Meral Akşener, sahaya iniyor
Kuruluş süreci tamamlandı! Meral Akşener, sahaya iniyor
16:34
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 15 kişi için tahliye kararı
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 15 kişi için tahliye kararı
16:10
5 yaşındaki Hamza’nın can verdiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı
5 yaşındaki Hamza'nın can verdiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı
16:06
Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Fidan için uğurlama programı düzenlendi
Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Fidan için uğurlama programı düzenlendi
16:04
Fener taraftarını delirten paylaşım: Düştüğü nota tepki yağıyor
Fener taraftarını delirten paylaşım: Düştüğü nota tepki yağıyor
15:14
Pakistan’da kaydedilen görüntüler izleyenleri şoke etti
Pakistan'da kaydedilen görüntüler izleyenleri şoke etti
14:41
Eşini ve kayınvalidesini öldüren sanıktan hakimi çıldırtan “öpücük“ savunması
Eşini ve kayınvalidesini öldüren sanıktan hakimi çıldırtan "öpücük" savunması
14:07
Japonların ve Çinlilerin gözü bu ilçede Yıllarca devam edecek kazı başlıyor
Japonların ve Çinlilerin gözü bu ilçede! Yıllarca devam edecek kazı başlıyor
14:06
İstanbul Valiliği 1 Mayıs kutlamaları için adres verdi
İstanbul Valiliği 1 Mayıs kutlamaları için adres verdi
14:00
Hobi bahçeleri için kritik tarih Yıkmayana 3 kat ceza var
Hobi bahçeleri için kritik tarih! Yıkmayana 3 kat ceza var
13:48
Hamaney: Hürmüz Boğazı ve Körfez için yeni bir dönem başladı
Hamaney: Hürmüz Boğazı ve Körfez için yeni bir dönem başladı
13:26
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi
12:47
Ataşehir Belediyesi’nde başkanvekili seçimini Murat Güneş kazandı
Ataşehir Belediyesi’nde başkanvekili seçimini Murat Güneş kazandı
