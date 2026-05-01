Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk, tur şansını zora soktu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

01.05.2026 00:08  Güncelleme: 00:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Konferans Ligi yarı final ilk maçında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, sahasında Crystal Palace'a 3-1 mağlup olarak tur şansını zora soktu.

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi yarı final ilk maçında Premier Lig temsilcisi Crystal Palace'ı konuk etti. Maçın 22. saniyesinde İngiliz ekibi Ismaila Sarr'ın golüyle 1-0 öne geçerken, ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıya Ukrayna ekibi hızlı başladı ve Oleh Ocheretko'nun golüyle skoru eşitledi. 58. dakikada Daichi Kamada'nın golüyle Crystal Palace yeniden öne geçti. 84. dakikada İngiliz ekibi, Jörgen Strand Larsen'ın fileleri havalandırmasıyla skoru 3-1'e getirdi. İlerleyen bölümlerde başka gol olmayınca Crystal Palace evine 3-1'lik avantajla döndü.

Gecenin diğer maçında ise İspanyol ekibi Rayo Vallecano, Fransız temsilcisi RC Strasbourg'ı 1-0 mağlup etti. İspanyol ekibine galibiyeti getiren golü 54. dakikada Alexandre Zurawski kaydetti. Çeyrek final biletini alacak takımlar 7 Mayıs'ta oynanacak rövanş maçlarının ardından belli olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2026 08:55:06. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.