Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pakistan, Afganistan'a havadan bomba yağdırdı

30.04.2026 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan savaş uçakları, Afganistan’ın Nangarhar vilayetindeki hedefleri vurdu. Ekli videoda kırsal bir bölgede patlama sonrası yükselen dumanlar görülürken, Pakistan basını saldırıda mühimmat depoları ve militan altyapısının hedef alındığını yazdı. Saldırı, Pakistan-Afganistan sınır hattında son haftalarda artan gerilimi daha da tırmandırdı.

Pakistan ile Afganistan arasındaki sınır gerilimi yeni bir hava saldırısıyla daha da arttı. Pakistan savaş uçakları, Afganistan’ın Nangarhar vilayetindeki bazı hedefleri vurdu.

Bölgeden servis edilen görüntülerde, kırsal ve dağlık alana yakın bir noktada patlama meydana geldiği, ardından bölgeden yoğun duman yükseldiği görülüyor. Görüntülerde çevrede hayvanların ve bazı araçların bulunması, saldırının açık araziye yakın bir noktada gerçekleştiğini gösteriyor.

MÜHİMMAT DEPOLARI HEDEF ALINDI

Pakistan basınında yer alan bilgilere göre saldırıda mühimmat depoları, militan altyapısı ve lojistik noktalar hedef alındı. Nangarhar’daki hava saldırısının, sınır hattında Pakistan güvenlik güçlerine yönelik saldırıların ardından düzenlendiği belirtildi.

İslamabad yönetimi, Afganistan topraklarında Pakistan Talibanı olarak bilinen TTP unsurlarının barındığını savunuyor. Pakistan, bu nedenle sınır ötesi operasyonlarını “terör hedeflerine yönelik müdahale” olarak değerlendiriyor.

SINIR HATTINDA GERİLİM YÜKSELDİ

Saldırı, Pakistan-Afganistan sınırında son haftalarda artan çatışmaların ardından geldi. Bölgede karşılıklı saldırılar, topçu atışları ve hava operasyonları nedeniyle tansiyon yükselmiş durumda.

Afgan tarafı daha önce Pakistan kaynaklı saldırılarda sivillerin zarar gördüğünü açıklarken, Pakistan ise sivil hedefleri vurduğu iddialarını reddediyor.

KABİL-İSLAMABAD HATTINDA KRİTİK SÜREÇ

Pakistan’ın Nangarhar’a düzenlediği hava saldırısı, iki ülke arasındaki güvenlik krizini derinleştirdi. Kabil yönetimi, sınır ötesi saldırıları egemenlik ihlali olarak görürken, İslamabad yönetimi Afganistan’dan Pakistan’a yönelik tehditlerin engellenmesi gerektiğini belirtiyor.

Son saldırının ardından bölgede yeni bir askeri karşılık ihtimali ve diplomatik temasların seyri merak konusu oldu.

Afganistan, Pakistan, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2026 12:29:57. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.