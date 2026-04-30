Çocukların silahla oyunu faciayla bitti: 1 ölü
Çocukların silahla oyunu faciayla bitti: 1 ölü

30.04.2026 23:15  Güncelleme: 23:28
Iğdır'da bir çocuğun silahla arkadaşlarına şaka yaptığı sırada silahın patlaması sonucu merminin isabet ettiği arkadaşı hayatını kaybetti. Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Koçkıran köyünde arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayan H.A. (12), evden getirdiği silahla arkadaşlarına şaka yaptı. Dolu olan silahın patlaması sonucu merminin isabet ettiği Berat Irmak (13) ağır yaralandı.

OLAYI GERÇEKLEŞTİREN ÇOCUĞUN BABASI GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine köye gelen 112 Acil ekiplerince Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Irmak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken köyde jandarma ekiplerince güvenlik önlemleri alındı. Olay sonrası H.A.'nın babası E.A. gözaltına alındı. 

Kaynak: İHA

Ardahan’da kayıp kadın ahırda ölü bulundu damadı gözaltında Ardahan'da kayıp kadın ahırda ölü bulundu; damadı gözaltında
Tartıştığı 2 kadını öldürdü, kaçarken polis sıkıştırınca intihara kalkıştı Tartıştığı 2 kadını öldürdü, kaçarken polis sıkıştırınca intihara kalkıştı
Bakırköy’de otomobil kafedeki müşterilerin arasına daldı: 6 yaralı Bakırköy'de otomobil kafedeki müşterilerin arasına daldı: 6 yaralı
İrlanda Cumhurbaşkanı’nın kız kardeşinin de bulunduğu Küresel Sumud Filosu’na İsrail müdahalesi İrlanda Cumhurbaşkanı'nın kız kardeşinin de bulunduğu Küresel Sumud Filosu'na İsrail müdahalesi
Trump resti çekti: İran’a yönelik deniz ablukası aylarca sürebilir Trump resti çekti: İran'a yönelik deniz ablukası aylarca sürebilir
Trump’ın abluka resti piyasaları yaktı Petrol fiyatları kritik eşiği aştı Trump'ın abluka resti piyasaları yaktı! Petrol fiyatları kritik eşiği aştı
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler hastaneye kaldırıldı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler hastaneye kaldırıldı

06:46
Balıkesir’de yolcu otobüsü devrildi 3 kişi öldü, 31 kişi yaralandı
Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi! 3 kişi öldü, 31 kişi yaralandı
06:14
İstanbul Valiliği, 1 Mayıs tedbirlerini açıkladı İşte ilçe ilçe alınan kararlar
İstanbul Valiliği, 1 Mayıs tedbirlerini açıkladı! İşte ilçe ilçe alınan kararlar
02:00
Trump, ABD-Kanada sınırında yeni petrol boru hattı projesine izin verdi
Trump, ABD-Kanada sınırında yeni petrol boru hattı projesine izin verdi
23:24
Mali’de savaş şiddetleniyor Türk yapımı İHA’larla böyle avladılar
Mali'de savaş şiddetleniyor! Türk yapımı İHA'larla böyle avladılar
22:14
Tartıştığı adama “hakimsavcı“ kartını gösterdi Başsavcılıktan açıklama var
Tartıştığı adama "hakim/savcı" kartını gösterdi! Başsavcılıktan açıklama var
22:01
Batman’da bir evde bir kadın ve bir erkek yanmış halde ölü bulundu
Batman'da bir evde bir kadın ve bir erkek yanmış halde ölü bulundu
21:52
CHP, Arif Kocabıyık’ın üyelik işlemlerini durdurdu
CHP, Arif Kocabıyık'ın üyelik işlemlerini durdurdu
