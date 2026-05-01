İran\'dan dikkat çeken hamle: Yerin altına gömülü füzeleri çıkarıyorlar

ABD basını, İran’ın ABD ve İsrail’in hava saldırılarının ardından yer altına gizlenen mühimmatları yeniden çıkarmak için operasyonlarını artırdığını yazdı. Bu adımın, askeri kapasiteyi hızla yeniden inşa etmeye yönelik olduğu değerlendiriliyor.

“FÜZE VE MÜHİMMATLAR ENKAZ ALTINDAN ÇIKARILIYOR”

NBC News’in ABD’li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Tahran yönetimi saldırılar sırasında yer altına gizlenen ya da enkaz altında kalan füze ve mühimmatları çıkarmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

“SALDIRI KAPASİTESİNİ YENİDEN KURMA HAMLESİ”

Haberde, İran’ın mevcut ateşkes ortamını fırsat bilerek insansız hava aracı ve füze kapasitesini hızla yeniden inşa etmeyi hedeflediği belirtildi. ABD’li yetkililer, bu adımların olası bir yeni çatışma durumuna hazırlık olarak değerlendirildiğini aktardı.

ORTA DOĞU’DA YENİ GERİLİM İHTİMALİ

Yetkililer, İran’ın bu çalışmalarla Orta Doğu genelinde yeniden saldırı düzenleyebilecek kapasiteye ulaşmayı amaçladığını ifade etti. Bu gelişmenin bölgedeki güvenlik dengeleri açısından yakından takip edildiği kaydedildi.