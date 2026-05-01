İran'dan dikkat çeken hamle: Yerin altına gömülü füzeleri çıkarıyorlar

01.05.2026 10:52
İran, ABD ve İsrail saldırılarının ardından yer altına gizlenen veya enkaz altında kalan füze ve mühimmatları çıkarmak için çalışmalarını hızlandırdı. ABD’li yetkililer, Tahran’ın ateşkes sürecini fırsat bilerek drone ve füze kapasitesini yeniden inşa etmeye çalıştığını belirtti. Bu adımın, olası yeni bir çatışmada Orta Doğu genelinde saldırı kapasitesini yeniden kazanma amacı taşıdığı değerlendiriliyor.

ABD basını, İran’ın ABD ve İsrail’in hava saldırılarının ardından yer altına gizlenen mühimmatları yeniden çıkarmak için operasyonlarını artırdığını yazdı. Bu adımın, askeri kapasiteyi hızla yeniden inşa etmeye yönelik olduğu değerlendiriliyor.

“FÜZE VE MÜHİMMATLAR ENKAZ ALTINDAN ÇIKARILIYOR”

NBC News’in ABD’li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Tahran yönetimi saldırılar sırasında yer altına gizlenen ya da enkaz altında kalan füze ve mühimmatları çıkarmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

“SALDIRI KAPASİTESİNİ YENİDEN KURMA HAMLESİ”

Haberde, İran’ın mevcut ateşkes ortamını fırsat bilerek insansız hava aracı ve füze kapasitesini hızla yeniden inşa etmeyi hedeflediği belirtildi. ABD’li yetkililer, bu adımların olası bir yeni çatışma durumuna hazırlık olarak değerlendirildiğini aktardı.

ORTA DOĞU’DA YENİ GERİLİM İHTİMALİ

Yetkililer, İran’ın bu çalışmalarla Orta Doğu genelinde yeniden saldırı düzenleyebilecek kapasiteye ulaşmayı amaçladığını ifade etti. Bu gelişmenin bölgedeki güvenlik dengeleri açısından yakından takip edildiği kaydedildi.

Hobi bahçeleri için kritik tarih Yıkmayana 3 kat ceza var Hobi bahçeleri için kritik tarih! Yıkmayana 3 kat ceza var
Eski dostlar düşman oldu: Ronaldo’dan Merih’e yanıt geldi Eski dostlar düşman oldu: Ronaldo'dan Merih'e yanıt geldi
En Nesyri Arabistan’ı sallıyor En Nesyri Arabistan'ı sallıyor
Japonların ve Çinlilerin gözü bu ilçede Yıllarca devam edecek kazı başlıyor Japonların ve Çinlilerin gözü bu ilçede! Yıllarca devam edecek kazı başlıyor
Ukrayna, Rusya’daki dev petrol rafinerisini İHA’larla vurdu Ukrayna, Rusya'daki dev petrol rafinerisini İHA'larla vurdu
Güle güle Icardi Yerine gelenler bile belli Güle güle Icardi! Yerine gelenler bile belli

11:04
İsrail’in alıkoyduğu Sumud Filosu’ndaki aktivistler Girit adasına çıkarıldı
İsrail'in alıkoyduğu Sumud Filosu'ndaki aktivistler Girit adasına çıkarıldı
10:45
Fener taraftarını kahreden görüntü Ağlaya ağlaya gitti
Fener taraftarını kahreden görüntü! Ağlaya ağlaya gitti
10:32
’Sevdiğim Sensin’ dizisine damga vuran sahne: Evlenmeden olmaz
'Sevdiğim Sensin' dizisine damga vuran sahne: Evlenmeden olmaz
10:06
1 Mayıs gergin başladı Çok sayıda gözaltı var
1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var
09:45
Dünya Kupası öncesi deprem Futbolseverler resmen şokta
Dünya Kupası öncesi deprem! Futbolseverler resmen şokta
06:59
Infantino’dan skandal hareket Filistin Futbol Federasyonu Başkanı sahneyi terk etti
Infantino'dan skandal hareket! Filistin Futbol Federasyonu Başkanı sahneyi terk etti
