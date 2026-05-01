ABD\'de küçük uçak düştü: 5 ölü

ABD'nin Teksas eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu uçakta bulunan 5 kişi hayatını kaybetti.

YÜKSEK HIZLA YERE ÇAKILDI

Teksas eyaletine bağlı Hays County yetkililerinden Yargıç Ruben Becerra, Austin kentinin yaklaşık 64 kilometre güneybatısındaki Wimberley bölgesinde dün gece 'Cessna 421C' tipi küçük bir uçağın düştüğünü duyurdu. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği olayda, ilk belirlemelere göre yüksek hızla yere çakılan uçaktaki 5 kişinin tamamı yaşamını yitirdi.

ÇARPIŞMA İZİNE RASTLANMADI

Yargıç Becerra, havada herhangi bir çarpışma belirtisine rastlanmadığını ve o sırada bölgede seyreden ikinci bir uçağın New Braunfels'e güvenli bir şekilde iniş yaptığını belirtti. Hayatını kaybedenlerin kimliklerinin ailelerine haber verilene kadar açıklanmayacağı bildirildi.

Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlattı.