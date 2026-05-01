ABD'de küçük uçak düştü: 5 ölü
ABD'de küçük uçak düştü: 5 ölü

ABD'de küçük uçak düştü: 5 ölü
01.05.2026 17:38  Güncelleme: 17:39
ABD'nin Teksas eyaletinde küçük bir uçağın yüksek hızla yere çakılması sonucu uçakta bulunan 5 kişi hayatını kaybetti. Havada herhangi bir çarpışma izine rastlanmayan kazayla ilgili Federal Havacılık İdaresi kapsamlı bir soruşturma başlattı.

ABD'nin Teksas eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu uçakta bulunan 5 kişi hayatını kaybetti.

YÜKSEK HIZLA YERE ÇAKILDI

Teksas eyaletine bağlı Hays County yetkililerinden Yargıç Ruben Becerra, Austin kentinin yaklaşık 64 kilometre güneybatısındaki Wimberley bölgesinde dün gece 'Cessna 421C' tipi küçük bir uçağın düştüğünü duyurdu. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği olayda, ilk belirlemelere göre yüksek hızla yere çakılan uçaktaki 5 kişinin tamamı yaşamını yitirdi.

ÇARPIŞMA İZİNE RASTLANMADI

Yargıç Becerra, havada herhangi bir çarpışma belirtisine rastlanmadığını ve o sırada bölgede seyreden ikinci bir uçağın New Braunfels'e güvenli bir şekilde iniş yaptığını belirtti. Hayatını kaybedenlerin kimliklerinin ailelerine haber verilene kadar açıklanmayacağı bildirildi.

Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
