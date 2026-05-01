Milli takım forma lansmanında Kibariye’yi görünce ağızları açık kaldı

A Milli Voleybol Takımı’nın forma lansmanında yaşanan sürpriz anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ünlü sanatçı Kibariye’nin etkinliğe katılması dikkat çekti.
Lansman sırasında Kibariye’yi karşılarında gören milli voleybolcuların şaşkın bakışları kameralara yansıdı. Sporcuların verdiği doğal tepkiler izleyenlerin ilgisini çekti.
Oyuncuların o anki ifadeleri sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, kullanıcılar bu samimi anlara yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe damga vuran bu sürpriz buluşma, lansmanın en çok konuşulan anlarından biri haline geldi.
