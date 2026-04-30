Şiddet içerikli dizilere RTÜK\'ten para cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayın ihlalleri nedeniyle televizyon dizileri ve dijital platform içeriklerine yönelik yaptırımlar uyguladı; bazı kanallara ise eleştiri sınırlarını aşan ifadeler gerekçesiyle ceza verildi.

ŞİDDET İÇEREN DİZİLERİN ÇOCUK VE GENÇLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

RTÜK’ten yapılan açıklamaya göre Üst Kurul, gündemdeki yayın ihlallerini değerlendirmek üzere toplandı. Özellikle şiddet içerikleri barındıran yapımların, çocuk ve gençler üzerindeki etkileri mercek altına alındı.

“YERALTI” DİZİSİNE ŞİDDETİ ÖZENDİRME CEZASI

NOW TV’de yayınlanan “Yeraltı” dizisinin çeşitli bölümlerindeki sahneleri inceleyen Üst Kurul, şiddetin çözüm yöntemi olarak sunulduğunu ve estetize edildiğini tespit etti. Bu gerekçeyle kanunun “şiddeti özendirici olamaz” hükmünün ihlal edildiği belirtilerek idari para cezası verildi.

“EŞREF RÜYA” İÇİN YÜZLERCE ŞİKAYET

Kanal D’de yayınlanan “Eşref Rüya” dizisi hakkında RTÜK’e 623 şikayet iletildi. İncelemelerde, dizideki şiddet sahnelerinin olağanlaştırıldığı ve özendirici nitelik taşıdığı değerlendirilerek kanala idari para cezası uygulandı.

DİJİTAL PLATFORMLARA AĞIR YAPTIRIMLAR

RTÜK, yalnızca televizyon kanallarını değil dijital platform içeriklerini de denetime aldı. Şiddet içerikleri nedeniyle çeşitli platformlara hem para cezası hem de katalogdan çıkarma yaptırımı uygulandı.

HBO MAX’TE “ALTIN ÇOCUK” KATALOGDAN ÇIKARILDI

HBO Max’te yayınlanan “Altın Çocuk” dizisinin yoğun şiddet içerdiği ve şiddeti kanıksatabileceği gerekçesiyle platforma para cezası verildi, içerik katalogdan çıkarıldı.

PRİME VİDEO'YA “GANGS OF LAGOS” CEZASI

Prime Video’da yayınlanan “Gangs of Lagos” filmindeki şiddet sahnelerinin sorun çözme yöntemi olarak sunulduğu tespit edilerek platforma idari para cezası ve katalogdan çıkarma yaptırımı uygulandı.

NETFLİX'TE OKUL SALDIRISI DİZİSİNE MÜDAHALE

Netflix’te yayınlanan “Trigger” dizisinde yer alan yoğun şiddet sahneleri ve okul saldırısı içeriği nedeniyle platforma ceza verildi. Söz konusu içeriklerin genç izleyiciler üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceği vurgulandı.

HALK TV'YE “HAKARET" GEREKÇESİYLE" CEZA

Halk TV’de yayınlanan bir programda Milli Eğitim Bakanı’na yönelik ifadelerin eleştiri sınırlarını aştığı değerlendirilerek kanala idari para cezası verildi.

SÖZCÜ TV YAYININA İHLAL KARARI

Sözcü TV’de yayınlanan programda kullanılan ifadelerin de eleştiri sınırlarını aştığı ve küçük düşürücü nitelik taşıdığı belirtilerek kanala yaptırım uygulandı.

YAYIN YASAKLARI İÇİN YENİ İLKE KARARI

RTÜK ayrıca, Adalet Bakanlığı ile koordineli şekilde mahkemelerin verdiği yayın yasaklarının uygulanmasına yönelik yeni ilke kararları belirlenmesine karar verdi.