Şiddet içerikli dizilere RTÜK'ten para cezası

30.04.2026 17:16
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, televizyon kanalları ile dijital platformlarda yayınlanan içeriklere yönelik denetimlerinde, şiddeti özendirdiği veya eleştiri sınırlarını aştığı tespit edilen yapım ve programlara yaptırım uyguladı. Yapılan incelemeler sonucunda bazı diziler ve filmler için idari para cezası ve katalogdan çıkarma kararları verilirken, iki televizyon kanalına da yayın ihlalleri gerekçesiyle ceza kesildi.

ŞİDDET İÇEREN DİZİLERİN ÇOCUK VE GENÇLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

RTÜK’ten yapılan açıklamaya göre Üst Kurul, gündemdeki yayın ihlallerini değerlendirmek üzere toplandı. Özellikle şiddet içerikleri barındıran yapımların, çocuk ve gençler üzerindeki etkileri mercek altına alındı.

“YERALTI” DİZİSİNE ŞİDDETİ ÖZENDİRME CEZASI 

NOW TV’de yayınlanan “Yeraltı” dizisinin çeşitli bölümlerindeki sahneleri inceleyen Üst Kurul, şiddetin çözüm yöntemi olarak sunulduğunu ve estetize edildiğini tespit etti. Bu gerekçeyle kanunun “şiddeti özendirici olamaz” hükmünün ihlal edildiği belirtilerek idari para cezası verildi.

“EŞREF RÜYA” İÇİN YÜZLERCE ŞİKAYET 

Kanal D’de yayınlanan “Eşref Rüya” dizisi hakkında RTÜK’e 623 şikayet iletildi. İncelemelerde, dizideki şiddet sahnelerinin olağanlaştırıldığı ve özendirici nitelik taşıdığı değerlendirilerek kanala idari para cezası uygulandı.

DİJİTAL PLATFORMLARA AĞIR YAPTIRIMLAR 

RTÜK, yalnızca televizyon kanallarını değil dijital platform içeriklerini de denetime aldı. Şiddet içerikleri nedeniyle çeşitli platformlara hem para cezası hem de katalogdan çıkarma yaptırımı uygulandı.

HBO MAX’TE “ALTIN ÇOCUK” KATALOGDAN ÇIKARILDI 

HBO Max’te yayınlanan “Altın Çocuk” dizisinin yoğun şiddet içerdiği ve şiddeti kanıksatabileceği gerekçesiyle platforma para cezası verildi, içerik katalogdan çıkarıldı.

PRİME VİDEO'YA “GANGS OF LAGOS” CEZASI 

Prime Video’da yayınlanan “Gangs of Lagos” filmindeki şiddet sahnelerinin sorun çözme yöntemi olarak sunulduğu tespit edilerek platforma idari para cezası ve katalogdan çıkarma yaptırımı uygulandı.

NETFLİX'TE OKUL SALDIRISI DİZİSİNE MÜDAHALE 

Netflix’te yayınlanan “Trigger” dizisinde yer alan yoğun şiddet sahneleri ve okul saldırısı içeriği nedeniyle platforma ceza verildi. Söz konusu içeriklerin genç izleyiciler üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceği vurgulandı.

HALK TV'YE “HAKARET" GEREKÇESİYLE" CEZA

Halk TV’de yayınlanan bir programda Milli Eğitim Bakanı’na yönelik ifadelerin eleştiri sınırlarını aştığı değerlendirilerek kanala idari para cezası verildi.

SÖZCÜ TV YAYININA İHLAL KARARI 

Sözcü TV’de yayınlanan programda kullanılan ifadelerin de eleştiri sınırlarını aştığı ve küçük düşürücü nitelik taşıdığı belirtilerek kanala yaptırım uygulandı.

YAYIN YASAKLARI İÇİN YENİ İLKE KARARI 

RTÜK ayrıca, Adalet Bakanlığı ile koordineli şekilde mahkemelerin verdiği yayın yasaklarının uygulanmasına yönelik yeni ilke kararları belirlenmesine karar verdi.

Kaynak: AA

ABD Merkez Bankası, faizi sabit tuttu ABD Merkez Bankası, faizi sabit tuttu
Polatlı’da bulunan kemik parçaları Bünyamin Koçak dosyasını yeniden gündeme taşıdı Polatlı'da bulunan kemik parçaları Bünyamin Koçak dosyasını yeniden gündeme taşıdı
Putin Trump’ı İran’a kara operasyonu konusunda uyardı: Kabul edilemez Putin Trump'ı İran’a kara operasyonu konusunda uyardı: Kabul edilemez
Ankara’da ahırdan kaçan kurbanlıklar oto tamirciye daldı Ankara’da ahırdan kaçan kurbanlıklar oto tamirciye daldı
Barolar Birliği’nden meslektaşlarının öldürülmesine sert tepki Barolar Birliği’nden meslektaşlarının öldürülmesine sert tepki
Kozan’da sel faciası: Araçtan atlayan 2 kişiden biri hayatını kaybetti Kozan’da sel faciası: Araçtan atlayan 2 kişiden biri hayatını kaybetti
ABD Senato adayından skandal sözler: Ayasofya iade edilmezse Türkiye’ye ithalat yasağı ABD Senato adayından skandal sözler: Ayasofya iade edilmezse Türkiye’ye ithalat yasağı
Orta Doğu’daki ABD denizcileri, yemeklerinin fotoğrafını paylaştı Orta Doğu'daki ABD denizcileri, yemeklerinin fotoğrafını paylaştı
FED Başkanı Powell’dan brent petrol uyarısı: Henüz zirveye ulaşmadı FED Başkanı Powell'dan brent petrol uyarısı: Henüz zirveye ulaşmadı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı arasında işbirliği protokolü imzalandı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı arasında işbirliği protokolü imzalandı
Edis imajını yeniledi, dünyaca ünlü yıldıza ikizi kadar benzedi Edis imajını yeniledi, dünyaca ünlü yıldıza ikizi kadar benzedi
Rus petrol rafinerisi yangını yolcu uçağından görüntülendi Rus petrol rafinerisi yangını yolcu uçağından görüntülendi
Muhittin Böcek ve ailesine ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin soruşturma Muhittin Böcek ve ailesine ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin soruşturma

18:27
Özgürlüğüne yeni kavuşan Mert Hakan Yandaş’a rekor ceza
Özgürlüğüne yeni kavuşan Mert Hakan Yandaş'a rekor ceza
18:14
İşte milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson’a verilen ceza
İşte milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'a verilen ceza
18:00
Galatasaray’dan yeni sezonun ilk bombası
Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası
17:55
Beştepe’de Erdoğan-Bahçeli zirvesi
Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli zirvesi
16:57
Kuruluş süreci tamamlandı Meral Akşener, sahaya iniyor
Kuruluş süreci tamamlandı! Meral Akşener, sahaya iniyor
16:34
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 15 kişi için tahliye kararı
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 15 kişi için tahliye kararı
16:10
5 yaşındaki Hamza’nın can verdiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı
5 yaşındaki Hamza'nın can verdiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı
16:06
Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Fidan için uğurlama programı düzenlendi
Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Fidan için uğurlama programı düzenlendi
15:39
Hafta sonu ülke genelinde yağış bekleniyor
Hafta sonu ülke genelinde yağış bekleniyor
14:07
Japonların ve Çinlilerin gözü bu ilçede Yıllarca devam edecek kazı başlıyor
Japonların ve Çinlilerin gözü bu ilçede! Yıllarca devam edecek kazı başlıyor
14:04
Yüzlerce öğrenciden Arda Güler’e “10 numara“ davet
Yüzlerce öğrenciden Arda Güler'e "10 numara" davet
12:26
Süper Lig’de 32’nci hafta hakemleri açıklandı: TFF’den Yasin Kol kararı
Süper Lig'de 32'nci hafta hakemleri açıklandı: TFF'den Yasin Kol kararı
