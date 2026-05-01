Rayo Vallecanolu futbolcular Strasbourg galibiyetini Filistin bayrağıyla kutladı

UEFA Konferans Ligi yarı final ilk maçında Rayo Vallecano, sahasında Strasbourg’u 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj yakaladı.
İspanyol temsilcisine galibiyeti getiren gol, 54. dakikada Alemao’dan geldi. Bu sonuçla Rayo Vallecano, ikinci maç öncesi önemli bir skor elde etti.
Maçın ardından tribünlere giden Rayo Vallecano futbolcuları, galibiyeti taraftarlarıyla kutladı. Kutlamalar sırasında açılan Filistin bayrağı ise gecenin en çok konuşulan anlarından biri oldu. Söz konusu görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, karşılaşmanın önüne geçen detay olarak öne çıktı.
