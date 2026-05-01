Rayo Vallecanolu futbolcular Strasbourg galibiyetini Filistin bayrağıyla kutladı

01.05.2026 12:13
İspanyol ekibi Rayo Vallecano'da forma giyen futbolcular, Strasbourg galibiyetinin ardından Filistin bayrağı açtı.

UEFA Konferans Ligi yarı final ilk maçında Rayo Vallecano, sahasında Strasbourg’u 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj yakaladı.

TEK GOL ALEMAO’DAN

İspanyol temsilcisine galibiyeti getiren gol, 54. dakikada Alemao’dan geldi. Bu sonuçla Rayo Vallecano, ikinci maç öncesi önemli bir skor elde etti.

FİLİSTİN BAYRAĞI AÇTILAR 

Maçın ardından tribünlere giden Rayo Vallecano futbolcuları, galibiyeti taraftarlarıyla kutladı. Kutlamalar sırasında açılan Filistin bayrağı ise gecenin en çok konuşulan anlarından biri oldu. Söz konusu görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, karşılaşmanın önüne geçen detay olarak öne çıktı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2026 14:22:34. #7.13#
