Yaklaşık 7 yılın ardından ABD-Venezuela arasında yolcu uçuşları yeniden başladı

ABD ile Venezuela arasındaki doğrudan ticari uçuşlar, yaklaşık 7 yıl aranın ardından yeniden başladı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Miami ile Karakas arasındaki uçuşların yeniden başlatıldığını duyurdu.

İLK SEFER MİAMİ- KARAKAS HATTINDA

ABD merkezli American Airlines, Embraer 175 tipi uçaklarla Miami–Karakas hattında günlük seferlere başladığını açıkladı. Şirket, 21 Mayıs’tan itibaren ikinci bir günlük uçuşun da planlandığını bildirdi.

İlk sefer kapsamında bir yolcu uçağı, ABD’nin Florida eyaletindeki Miami kentinden Venezuela’nın başkenti Karakas’a hareket etti. Uçakta hükümet yetkilileri ve basın mensuplarının da bulunduğu belirtildi.

ABD DIŞİŞLERİNDEN AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, iki ülke arasında yaklaşık 7 yıldır doğrudan ticari uçuş bulunmadığını hatırlatarak, “Miami ve Karakas arasındaki uçuşlar yeniden başlatılıyor” ifadelerini kullandı.

YASAK 2019'DA GETİRİLMİŞTİ

ABD ile Venezuela arasındaki uçuşlar, 2019 yılında alınan kararla durdurulmuştu. Süreç, ABD Başkanı Donald Trump döneminde alınan karar doğrultusunda Ocak ayında yasağın kaldırılması ve Mart ayında American Airlines’a sefer izni verilmesiyle yeniden başladı.

GÜVENLİK DENETİMLERİ YAPILDI

Uçuşların yeniden başlaması öncesinde Karakas’taki havalimanında güvenlik prosedürleri ABD Ulaştırma Güvenlik İdaresi tarafından denetlendi. Ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı, Venezuela için seyahat uyarısını “seyahat etmeyin” seviyesinden “seyahati yeniden değerlendirin” seviyesine düşürdü.

DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA

Uçuşların yeniden başlamasının, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ocak ayında ABD tarafından düzenlenen bir operasyon kapsamında ülke dışına çıkarılmasının ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.

American Airlines’ın 1987’den bu yana Venezuela’da faaliyet gösterdiği ve 2019’daki uçuş yasağı öncesinde ülkedeki en büyük ABD’li havayolu şirketi olduğu biliniyor.