Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de 20 yıl önce kaybolan kişinin öldürüldüğü şüphesine ilişkin 8 zanlı tutuklandı

30.04.2026 17:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde 2006 yılında kaybolduktan sonra kendisinden haber alınamayan Hamdi Karakuş'un öldürüldüğü şüphesiyle gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İlçenin kırsal Çardaközü Mahallesi'nde yaşayan bir çocuk babası Hamdi Karakuş'un 42 yaşındayken 1 Nisan 2006'da ortadan kaybolmasıyla ilgili o dönem çeşitli arama çalışmaları yürütüldü.

Çok sayıda takipsizlik kararı verilen soruşturma dosyasıyla ilgili, Eskişehir Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timinden (JASAT) kurulan özel ekip tarafından yaklaşık 3 yıl önce yeniden inceleme başlatıldı.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmada, Karakuş'un kaybolduğu tarihten 1 yıl önce mahalleden bazı kişilerle problem yaşadığı, bu kişiler tarafından darbedildiği belirlendi.

Bu tespit üzerine Karakuş'un ailesi ve o yıllarda bölgede yaşayan vatandaşların yeniden ifadesi alındı.

Bunun üzerine Hamdi Karakuş'un, husumetli olduğu kişilerle kavga ettikten sonra kaçırılmış olabileceği üzerinde duruldu.

Kavganın yaşandığı dönemde olay yerinde ele geçirilen bir tüfeğe ait plastik kabzada yapılan incelemede Karakuş'a ait DNA izleri tespit edildi.

Yaklaşık 3 yıl boyunca devam eden soruşturma neticesinde JASAT ekipleri tarafından, Hamdi Karakuş'un öldürüldüğü şüphesiyle 12 kişi gözaltına alındı.

Jandarma karakolundaki ifadelerinin ardından 12 şüpheliden 2'si serbest bırakıldı.

Olayla ilgili 10 zanlı ise Sivrihisar Adliyesi'ne sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığında ifadelerinin alınmasının ardından hakimliğe çıkartılan şüphelilerden 8'i tutuklandı, diğer 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2026 18:24:32. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.