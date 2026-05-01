Mecidiyeköy\'de büyük arbede! Erkan Baş da biber gazına maruz kaldı

İstanbul Mecidiyeköy’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti.
1 Mayıs nedeniyle Mecidiyeköy’de toplanan grup, izinsiz yürüyüş yapmak istedi. Polis ekipleri, göstericilere dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu. Ancak grup sloganlar eşliğinde yürümeye devam edince müdahale gerçekleşti.
Polis ekipleri, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile gruba su sıkarak müdahale etti. Müdahale sırasında 100'e yakın kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Yaşanan müdahale sırasında TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın da biber gazından etkilendi. Cep telefonuyla kaydedilen görüntüler Baş'ın zor anlar yaşadığı görüldü.
