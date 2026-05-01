Mecidiyeköy'de büyük arbede! Erkan Baş da biber gazına maruz kaldı - Son Dakika
Mecidiyeköy'de büyük arbede! Erkan Baş da biber gazına maruz kaldı

01.05.2026 11:26
İstanbul Mecidiyeköy’de 1 Mayıs nedeniyle izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Uyarılara rağmen dağılmayan göstericilere TOMA ile su sıkılırken, bazı kişiler gözaltına alındı. Müdahale sırasında Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da biber gazına maruz kalarak zor anlar yaşadı.

İstanbul Mecidiyeköy’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. 

UYARILARA RAĞMEN DAĞILMADILAR

1 Mayıs nedeniyle Mecidiyeköy’de toplanan grup, izinsiz yürüyüş yapmak istedi. Polis ekipleri, göstericilere dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu. Ancak grup sloganlar eşliğinde yürümeye devam edince müdahale gerçekleşti.

TOMA İLE MÜDAHALE EDİLDİ

Polis ekipleri, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile gruba su sıkarak müdahale etti. Müdahale sırasında 100'e yakın kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

ERKAN BAŞ BİBER GAZINA MARUZ KALDI

Yaşanan müdahale sırasında TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın da biber gazından etkilendi. Cep telefonuyla kaydedilen görüntüler Baş'ın zor anlar yaşadığı görüldü.

Kaynak: İHA

    Yorumlar (5)

  • Filinta Filinta:
    İşçinin çalışmaya, memurun tatil veridiği gün herkese kutlu olsun. 27 3 Yanıtla
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Yasasin 1 Mayis Isci Bayrami 8 19 Yanıtla
  • As81855655 As81855655:
    işçi bayramını kutlamak demek, oynamak eylenmektir.sologan atmak, devletin yasaklarını çiğnemek değildir.kuralsızlara müsaade etmemek lazım.niyetleri olay çıkarmak. 13 12 Yanıtla
  • Kemal Yılmaz Kemal Yılmaz:
    Erkan jusoviç. bir bayramda polisle çatışmasanız , kurallara uysanız.364 gün kurallara karşı eylem içindesiniz bari bayramda bi sükunet 9 8 Yanıtla
  • Ali Kublay Ali Kublay:
    İyi olmuş zati hiç bir halta yaramiyan biri 7 7 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
