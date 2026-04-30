CHP\'li Görele eski Belediye Başkanı Hasbi Dede\'ye taciz davasında 1 yıl 6 ay hapis cezası

Giresun’un Görele ilçesinde “çocuğa karşı cinsel taciz” suçlamasıyla yargılanan CHP’li eski Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında karar çıktı. Mahkeme, sanığı 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmamasına hükmetti.

İDDİANAMEDE 4.5 YILA KADAR HAPİS TALEP EDİLDİ

Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Hasbi Dede hakkında 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 3. duruşmasına tutuksuz yargılanan sanık Hasbi Dede katılmazken, mağdur Tuana Elif Gülüşan Torun’un avukatları hazır bulundu.

1 YIL 6 AY HAPİS, HÜKMÜN GERİ BIRAKILMASI YOK

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucunda Hasbi Dede’yi 1 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti. Ayrıca sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmamasına karar verildi.

ADLİYE ÖNÜNDE PROTESTO

Öte yandan, hayatını kaybeden Tuana Torun’un arkadaşları, ellerinde fotoğraflarla adliye binası önünde toplanarak verilen kararı protesto etti.