Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ailesi iddianamenin iadesini istedi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ailesi iddianamenin iadesini istedi

Haberin Videosunu İzleyin
30.04.2026 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Ümraniye'de silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ailesi, şüpheli hakkında yöneltilen suç vasfının hatalı olduğunu öne sürerek iddianamenin iadesini talep etti.

Ümraniye'de 19 Mart'ta silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı cinayetiyle ilgili hazırlanan iddianame ile ilgili mahkemeye dilekçe sunuldu. Ailenin avukatı aracılığıyla sunulan dilekçede, şüpheli hakkında yöneltilen suç vasfının hatalı olduğu öne sürüldü ve iddianamenin iadesi talep edildi.

"SUÇ 'KASTEN' DEĞİL 'TASARLAYARAK ÖLDÜRME' OLMALI"

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, şüphelinin "kasten öldürme" suçundan cezalandırılması istenirken, maktulün ailesi bu değerlendirmeye itiraz etti. İtirazda, olayın "tasarlayarak öldürme" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunuldu.

"OLAY PLANLI" DENİLDİ

Dilekçede yer alan ifadelere göre, şüphelinin olay anında silahının ateşe hazır olduğu, araçtan indikten sonra kısa süre içinde eylemi gerçekleştirdiği ve bu durumun kamera kayıtlarıyla da desteklendiği belirtildi. Bu nedenle eylemin ani değil, planlı olduğuna dikkat çekildi.

Öte yandan, olay sırasında araçta bulunan rapçi Vahap Canbay ve prodüktör Yalçınay Yıldız'ın dosyada yalnızca "tanık" olarak yer almasının da hatalı olduğu öne sürüldü. Şüphelinin hedefinin Vahap Canbay olduğu ve bu 2 kişiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" kapsamında değerlendirilmeleri gerektiği ifade edildi.

Müşteki vekili tarafından mahkemeye sunulan başvuruda, soruşturma aşamasında yapılan değerlendirmelerin eksik ve hatalı olduğu vurgulanarak, iddianamenin iadesi ve yeniden düzenlenmesi talep edildi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, güvenlik kamerası görüntülerinin bilirkişi incelemesine göre, hayatını kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı'nın içinde bulunduğu aracın önüne iki aracın yanaştığı, araçtan inen şüpheli Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun belinden silah çıkararak maktulün bulunduğu aracın ön yolcu kapısını açıp ateş ettiği anlatıldı.

Kundakçı'ya isabet eden tek kurşunun ölümcül yaralanmaya yol açtığı aktarılan iddianamede, mermi çekirdeğinin iç organ ve büyük damar yaralanmasına bağlı iç kanamaya yol açarak ölüme neden olduğunun Adli Tıp Raporu'nda yer aldığı belirtildi.

İddianamede olay sırasında araçta bulunan Yalçınay Yıldız'ın tanık sıfatıyla ifadesine yer verildi. Yıldız ifadesinde, olay öncesinde görüntülü görüşme yaptığı Aleyna Tutuş'un (Kalaycıoğlu) görüşme sırasında tehdit içerikli ifadeler kullanıldığını belirtti.

Tanık Yıldız, saldırı anında şüpheli Kadayıfçıoğlu'nun araç kapısını açarak "Bir daha sizi burada görmeyeceğim." dediğini ve hemen ardından ateş ettiğini anlattı.

Yaralanan Kundakçı'nın ise "Vuruldum." diyerek karnını tuttuğunu ifade eden Yıldız, saldırganların olay yerinden iki araçla kaçtığını ifade etti.

İddianamede, bilirkişi raporlarında, araç hareketleri ve telefon trafiğinin incelendiği, şüphelilerin olaydan saatler önce bölgeye gelip gittikleri, saldırının spontane değil planlı olabileceğine yönelik kuvvetli şüphe oluştuğu kaydedildi.

HTS kayıtları, cep telefonu incelemeleri ve kriminal raporlarda ise olay öncesi şüpheliler arasında yoğun irtibat bulunduğu, olay sonrası bazı temasların devam ettiği belirtildi.

3 ŞÜPHELİYE MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun, "kasten öldürme", şüpheliler Aleyna Tutuş ve Zuhal Kalaycıoğlu'nun ise "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Şüpheliler Hüseyin Can Avcı, Mustafa Rece ve Bilal Kadayıfçıoğlu'nun ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 10 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilen iddianamede, Metin Kadayıfçıoğlu'nun "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ile "suçluyu kayırma" suçlarından 1 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Şüpheli Engin Taşkıran hakkında "suçluyu kayırma" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 6 aydan 10 yıla kadar hapis talep edildi.

İddianamede, şüpheliler İzzet Yıldızhan ve Ahmet Özkoç'un ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapsi istendi.

NE OLMUŞTU?

Tatlısu Mahallesi Sıddık Sokak'ta, 19 Mart'ta park halindeki araçta arkadaşıyla oturan Kundakçı, olay yerine iki araçla gelen şüphelilerden birinin silahla ateş etmesi sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından başsavcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheliler Alaattin Kadayıfçıoğlu, Aleyna Tutuş (Kalaycıoğlu), Hüseyin Can Avcı, Mustafa Rece, Metin Kadayıfçıoğlu, Engin Taşkıran, İzzet Yıldızhan çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Şüpheliler Zuhal Kalaycıoğlu ve Ahmet Özkoç ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: İHA

Mahkeme, Gündem, Güncel, Hukuk, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  Ali Kublay Ali Kublay:
    Haklilarfa yapacak bir şey yok yaşasın insan haklari yaşasın demokrasi yaşasın adalet yaşasın özgürlükler yaşasın hukuk sistemimiz emeği geçen tüm hukukcularimizin gelmisleri gecmisleri özenle yad edilir 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2026 17:16:44. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.