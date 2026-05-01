Herkes o cümlesine takılmıştı! Adaylığını açıklaması an meselesi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

01.05.2026 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe’de seçim öncesi tüm gözler Aziz Yıldırım’a çevrilirken, “Çocukların ağlamasını önleyecek bir oluşum olursa bakarız” sözleri adaylık ihtimalini güçlendirdi.

Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurul sürecine girilirken, camianın odağında efsane başkan Aziz Yıldırım yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde tüm dengeleri değiştirebilecek bir gelişme bekleniyor.

SEÇİM YARIŞI BAŞLADI

6-7 Haziran’da yapılacak genel kurul öncesinde Mehmet Ali Aydınlar, Hakan Safi ve Barış Göktürk adaylıklarını açıkladı. Başkan Sadettin Saran ise seçimde yer almayacağını duyurdu.

KRİTİK KARAR AZİZ YILDIRIM’DAN

Gözlerin çevrildiği Aziz Yıldırım, yaptığı açıklamada net bir karar vermek için süreci izlediğini belirtti. “Her şey berraklaşsın, kim aday kim değil görelim. Fenerbahçe’ye katkı sağlayabilecek bir yapı olursa bakarız” sözleri dikkat çekti.

“ÇOCUKLARIN AĞLAMASINI ÖNLEMEK İÇİN…”

Yıldırım’ın özellikle “Çocukların ağlamasını önleyebilecek bir oluşum olursa” ifadeleri camiada büyük yankı uyandırdı. Bu sözler, adaylık ihtimalini güçlendiren mesajlar olarak yorumlandı.

DENGELER DEĞİŞEBİLİR

Kulüp içinde, Aziz Yıldırım’ın aday olması halinde dengelerin tamamen değişeceği konuşuluyor. Barış Göktürk’ün sadece Yıldırım için geri çekileceğini açıklaması da bu ihtimali güçlendirdi. Öte yandan Ali Koç’un aday olmayacağı ve herhangi bir ismi desteklemeyeceği yönünde net mesaj verdiği öğrenildi.

Aziz Yıldırım, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Filinta Filinta:
    Hadi hayırlısı diyelim artık. 10 4 Yanıtla
  • Ahmet ÖZKAN Ahmet ÖZKAN:
    Aziz Yıldırım neden görevi bırakmıştı? Aziz Yıldırım giderse Türk futbolu kurtulur denilmiyor muydu? Aziz gelse ne, Ali gelse ne, Veli gelse ne? Futboldan mali hesap sorulmadıkça, fanatiklik her şeyin önünde oldukça hiçbir şey olmaz! 6 1 Yanıtla
  • As81855655 As81855655:
    fb.li yaptığımız çocuklarimiz maç kaybedildiği ağliyorlar.üzüliyoruz ve onları teskin etmeye çalışiyoruz. 1 1 Yanıtla
  • Erdinç Uzuner Erdinç Uzuner:
    Çocuklar en çok onun devrinde ağladı, hikaye anlatma boşuna. 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2026 12:59:40. #7.13#
SON DAKİKA: Herkes o cümlesine takılmıştı! Adaylığını açıklaması an meselesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.