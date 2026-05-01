Herkes o cümlesine takılmıştı! Adaylığını açıklaması an meselesi

Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurul sürecine girilirken, camianın odağında efsane başkan Aziz Yıldırım yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde tüm dengeleri değiştirebilecek bir gelişme bekleniyor.

SEÇİM YARIŞI BAŞLADI

6-7 Haziran’da yapılacak genel kurul öncesinde Mehmet Ali Aydınlar, Hakan Safi ve Barış Göktürk adaylıklarını açıkladı. Başkan Sadettin Saran ise seçimde yer almayacağını duyurdu.

KRİTİK KARAR AZİZ YILDIRIM’DAN

Gözlerin çevrildiği Aziz Yıldırım, yaptığı açıklamada net bir karar vermek için süreci izlediğini belirtti. “Her şey berraklaşsın, kim aday kim değil görelim. Fenerbahçe’ye katkı sağlayabilecek bir yapı olursa bakarız” sözleri dikkat çekti.

“ÇOCUKLARIN AĞLAMASINI ÖNLEMEK İÇİN…”

Yıldırım’ın özellikle “Çocukların ağlamasını önleyebilecek bir oluşum olursa” ifadeleri camiada büyük yankı uyandırdı. Bu sözler, adaylık ihtimalini güçlendiren mesajlar olarak yorumlandı.

DENGELER DEĞİŞEBİLİR

Kulüp içinde, Aziz Yıldırım’ın aday olması halinde dengelerin tamamen değişeceği konuşuluyor. Barış Göktürk’ün sadece Yıldırım için geri çekileceğini açıklaması da bu ihtimali güçlendirdi. Öte yandan Ali Koç’un aday olmayacağı ve herhangi bir ismi desteklemeyeceği yönünde net mesaj verdiği öğrenildi.