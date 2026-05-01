1 Mayıs kutlamalarının merkezi Kadıköy\'de yoğun güvenlik önlemi

01.05.2026 07:50  Güncelleme: 07:51
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının İstanbul’daki adresi bu yıl da Kadıköy Rıhtım Meydanı oldu. Kutlamalar öncesinde bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

MEYDAN VE ÇEVRESİ BARİYERLERLE KAPATILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinden itibaren Kadıköy Rıhtım Meydanı ve çevresinde güvenlik çemberi oluşturdu. Meydana çıkan cadde ve sokaklar demir bariyerlerle kapatılırken, araç trafiğine izin verilmedi.

GİRİŞLER KONTROLLÜ SAĞLANACAK

Kutlamalara katılmak isteyen vatandaşların belirlenen kontrol noktalarından alana alınacağı öğrenildi. Polis ekiplerinin girişlerde üst araması yapacağı, ayrıca çanta kontrollerinin de gerçekleştirileceği belirtildi.

POLİS EKİPLERİ GENİŞ ÇAPLI GÖREVDE

Kadıköy İskele Meydanı, Rıhtım Caddesi ve çevresinde çevik kuvvet, asayiş ve trafik ekipleri yoğun şekilde görev aldı. Bölgede çok sayıda polis aracı hazır bekletilirken, alınan tedbirlerin gün boyunca süreceği bildirildi.

Kaynak: İHA

