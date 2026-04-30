Şafak Sezer\'in son hali dile düştü: Botoksun dozunu kaçırmış

Kutsal Damacana, Maskeli Beşler ve Kolpaçino gibi projelerle geniş kitlelere ulaşan oyuncu ve senarist Şafak Sezer, son dönemdeki fiziksel değişimiyle yeniden dikkatleri üzerine çekti. Ünlü komedyenin son görüntüsü sosyal medyada dile düştü.

YÜZÜNDEKİ DEĞİŞİM DİKKAT ÇEKTİ

Sezer, verdiği kilolar ve yüz hatlarındaki farklılıkla gündeme geldi. Son olarak “Ketenpere Dalavere” filmiyle izleyici karşısına çıkan oyuncunun değişimi, takipçilerinin gözünden kaçmadı. Daha önce botoks yaptırdığı iddialarıyla gündeme gelen Sezer’in son hali, sosyal medyada tartışma yarattı.

"BOTOKSUN DOZU KAÇMIŞ"

Ünlü ismin son hali kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Paylaşılan görüntüler sonrası kullanıcılar, Sezer’in yüzündeki değişimle ilgili çok sayıda yorum yaptı. Bazı kullanıcılar “botoksun dozu kaçmış” derken, “mimiklerin kaybolmuş” şeklinde eleştirilerde bulundu.

“YAĞ ALDIRDI” İDDİALARINA ESPRİLİ YANIT

Şafak Sezer hakkında daha önce ortaya atılan “yağ aldırdı” ve “8 günde 8 kilo verdi” iddiaları da yeniden gündeme geldi. Ünlü komedyen bu iddialara esprili bir şekilde karşılık vererek, “Öyle bir alet var bizim evde, gidiyorum 8 günde 8 kere şişip geliyorum” sözleriyle dikkat çekmişti.