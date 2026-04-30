Genç avukatın ölümüyle ilgili 7 şüpheli gözaltında

Bursa’nın Gürsu ilçesinde Avukat Hatice Kocaefe’nin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Olayla bağlantılı 7 kişi gözaltına alındı.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, olayın asli failiyle birlikte toplam 7 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Şüpheliler hakkında soruşturma işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Dosya kapsamında gizlilik kararı alındığı da açıklandı.

HUKUK CAMİASINDA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Avukat Hatice Kocaefe, geçtiğimiz gün Bursa’da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Cinayet, hukuk camiasında ve kamuoyunda büyük üzüntüye neden olmuş, barolar ve sivil toplum kuruluşları saldırıyı kınamıştı.

RESMİ AÇIKLAMALARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, kamuoyunun yalnızca resmi açıklamaları takip etmesi gerektiğini vurguladı.